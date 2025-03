Realme GT 7 Pro vs iPhone 16 Pro Max : quel téléphone choisir ?

Le flagship killer de realme a-t-il ce qu’il faut pour venir chatouiller le nec plus ultra d’Apple ? C’est la question que nous nous posons dans ce nouveau comparatif destiné à vous accompagner dans votre choix. C’est parti !

David contre Goliath ? Pas tant que ça, à en juger par l’excellent accueil réservé au Realme GT 7 Pro dans nos colonnes. En effet, le dernier-né du constructeur chinois a été sanctionné d’un 8/10. La même note que son rival, l’iPhone 16 Pro Max, lancé quelques mois plus tôt. Deux notes similaires, mais un positionnement très, très différent. Le Realme GT 7 Pro est commercialisé à partir de 849 euros. L’iPhone 16 Pro Max, lui, pointe à 1479 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Realme GT 7 Pro et iPhone 16 Pro Max

Modèle Realme GT 7 Pro Apple iPhone 16 Pro Max Dimensions 76,89 mm x 162,45 mm x 8,55 mm 77,6 mm x 163 mm x 8,25 mm Interface constructeur Realme UI N/C Taille de l’écran 6,78 pouces 6,9 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 2868 x 1320 pixels Densité de pixels 450 ppp 460 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Apple GPU Stockage interne 256, 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal N/C 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K @ 120 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh N/C Poids 222,8 g 227 g Couleurs Orange, Gris Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des finitions largement supérieures chez Apple

Vous ne tomberez pas de votre chaise : l’iPhone 16 Pro Max est logiquement le smartphone le mieux conçu des deux. Présenté dans un châssis en titane, il présente une finesse assez incroyable pour un smartphone aussi grand. Il a également pour lui deux boutons additionnels : le bouton Action (sur lequel on peut configurer un raccourci) et la Commande de l’appareil photo, plus anecdotique à l’usage, mais qui peut trouver son intérêt pour les amateurs de photographie.

En face, le smartphone de realme n’est pas vilain, mais n’atteint pas les mêmes hauteurs que l’iPhone en matière de finition. Assez classique dans sa présentation, il jouit malgré tout d’une certification IP69 — plutôt inédit dans l’industrie. À une excellente résistance à l’immersion, on ajoute la résistance aux chaleurs extrêmes. On ne sait pas trop à quoi cela peut servir au quidam, mais ça se prend !

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux écrans qui se talonnent

Des deux, l’iPhone 16 Pro Max profite de l’écran le plus généreux, avec une diagonale de 6,9 pouces. Il faudra toutefois s’accommoder de la Dynamic Island, cette capsule dynamique qui, pour certains, enlaidit la face avant du smartphone. Plus discrète, l’encoche « poinçon » du Realme GT 7 Pro propose, on y reviendra, une fonctionnalité similaire.

En matière de caractéristiques, les deux écrans se valent. La luminosité est très légèrement supérieure chez Apple (2200 nits contre 2100 nits), mais le realme joue des coudes en matière de colorimétrie. Que cela soit en richesse du gamut ou en justesse, le GT 7 Pro impressionne, et hisse au même niveau de qualité que le flagship d’Apple.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et l’IA dans tout ça ?

Apple conserve d’assez loin la couronne du meilleur support logiciel. Comme les anciens modèles, l’iPhone 16 Pro Max pourra bénéficier de 6 à 7 mises à jour de son OS. Le Realme GT 7 Pro devra quant à lui se contenter de cinq ans — ce qui n’est pas si mal.

D’ailleurs, Realme UI 6.0 (basé sur Android 15) propose déjà des fonctionnalités IA (mais indisponibles en français pour l’heure). Un atout, par rapport aux iPhone 16 qui devront attendre, au mieux, le mois d’avril avant le déploiement des fonctionnalités Apple Intelligence en France.

On en parlait plus haut : realme « s’inspire » de la Dynamic Island de l’iPhone 16 Pro Max et se sert de l’encoche du GT 7 Pro pour afficher des informations contextuelles, par exemple sur la musique en cours de lecture.

Bien entendu, il vous restera à arbitrer sur un point, et pas des moindres : préférez-vous Android, ou iOS ?

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Des performances décoiffantes

Si la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro Max est impressionnante, la Snapdragon 8 Elite l’est peut-être encore davantage. Dans nos tests synthétiques, sur les différentes applications de benchmark, le Realme GT 7 Pro surpasse l’iPhone 16 Pro Max dans presque tous les scénarios, malgré quelque 500 euros d’écart entre les deux modèles.

Le smartphone de realme aura néanmoins plus tendance à chauffer. L’iPhone 16 Pro Max dissipe un peu mieux la température, et reste supportable plus longtemps lors de longues sessions de jeu.

Modèle Realme GT 7 Pro Apple iPhone 16 Pro Max AnTuTu 10 2743382 1751930 AnTuTu CPU 587464 467686 AnTuTu GPU 1207240 631318 AnTuTu MEM 561428 285812 AnTuTu UX 394191 367114 PC Mark 3.0 22490 N/C 3DMark Wild Life Extreme 6102 4363 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 37 FPS 26 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 97 FPS 59 / 55 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 163 FPS 60 / 116 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 61 / 424 FPS 60 / 275 FPS Geekbench 6 Single-core 3005 3387 Geekbench 6 Multi-core 9191 8330 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24425 N/C

Le GT 7 Pro peut-il rivaliser avec l’iPhone en photo ?

Techniquement, les deux smartphones semblent arborer une configuration photo proche. Ce qui va surtout les différencier, c’est le traitement numérique des algorithmes, qui donnent le La en matière de photographie au smartphone. À titre d’indication, l’iPhone 16 Pro Max fait tout de même partie de notre guide d’achat des meilleurs smartphones pour la photo.

Realme GT 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.7, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2.5.

iPhone 16 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Si l’on ne peut pas nier que les derniers iPhone en font un peu trop dans leur traitement, surtout en matière de netteté, ils offrent des clichés au rendez plutôt neutre. En tout cas, beaucoup plus que le Realme GT 7 Pro qui, d’après nos essais, a la fâcheuse tendance à booster un peu trop les couleurs. Une affaire de préférence finalement. Car, dans l’ensemble, le smartphone de realme donne malgré tout de très bons résultats, surtout en journée.

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Avec l’ultra grand-angle, le smartphone de realme se fait naturellement distancer. La raison est simple : son module ne compte que 8 mégapixels. Si la résolution ne fait évidemment pas tout, cela reste incomparable avec les 48 mégapixels du capteur de l’iPhone 16 Pro Max. Le piqué y est bien meilleur, tout comme l’exposition générale.

Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Comparer les performances des deux smartphones sur la longue focale est délicat. Si l’on s’en tient à la qualité optique pure, l’iPhone 16 Pro Max est d’après nous meilleur avec son objectif 5x (120 mm), contre environ 70 mm (3x) sur le GT 7 Pro. Ce dernier, grâce à sa meilleure résolution, offre toutefois plus de polyvalence avec son zoom numérique qui, à l’usage, reste tout à fait satisfaisant jusqu’à 10x.

x60

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x15 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x5 // Source : ElR – Frandroid

Quid de l’endurance ?

L’iPhone 16 Pro Max est naturellement l’iPhone le plus endurant du marché. Cela étant dit, le Realme GT 7 Pro et sa batterie de 6000 mAh impressionne… au point de surpasser son rival ?

À l’usage, nous avons été en mesure de tenir plus d’une journée, sans problème, avec l’un et l’autre. Faute de données obtenues avec notre protocole habituel ViSer, nous nous basons sur celles relevées par nos confrères de GSM Arena, dont le protocole s’approche de nos habitudes. D’après eux, le GT 7 Pro a tenu 17h35, contre 17h20 pour l’iPhone 16 Pro Max. Bonnet blanc, blanc bonnet donc.

Côté recharge, en revanche, le smartphone chinois fait évidemment beaucoup mieux que l’iPhone, qui se repose sur ses lauriers avec une charge maximum à 27W, contre 120W sur le GT 7 Pro. Il faut moins de 40 minutes pour retrouver une charge complète, contre environ 1h30 pour l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Realme GT 7 Pro ou iPhone 16 Pro Max : lequel choisir ?

Ce genre de comparatifs est toujours délicat pour la simple et bonne raison qu’il s’adresse à celles et ceux qui sont, psychologiquement, prêts à changer de crémerie. Si vous avez toujours eu un iPhone, peu de chances que la prestation du Realme GT 7 Pro vous convainque de passer à l’écurie Android — et vice-versa.

Cependant, objectivement, il faut bien dire que, pour 849€, le bilan du Realme GT 7 Pro est absolument exemplaire. Si l’iPhone 16 Pro Max est tout à fait recommandable, il n’impressionne pas, ou si peu, surtout par rapport à son prédécesseur. Peut-être que l’arrivée d’Apple Intelligence changera la donne mais, en l’état, on aurait tendance à vous conseiller d’opter pour un smartphone moins onéreux.