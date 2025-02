Amazon réduit le prix de la SanDisk Extreme 2 To, une carte microSD pour tous vos loisirs numériques

La SanDisk Extreme 2 To est une carte microSD compatible avec les appareils Android, les action cam type GoPro, la Nintendo Switch ou encore les drones. Pour stocker toutes vos données, vous la retrouvez à -19 % chez Amazon.

SanDisk est une marque référence en ce qui concerne les solutions pour le stockage, notamment les cartes SD et microSD. Vous retrouvez aussi chez eux des SSD et des clés USB à utiliser chez vous ou en mode nomade, si vous êtes du genre globe-trotteur. Le produit concerné par la promotion de 54,42 euros est la SanDisk Extreme 2 To qui va régaler les photographes et vidéastes.

Ce qu’il faut savoir sur la SanDisk Extreme 2 To

Jusqu’Ă 240 Mo/s en lecture sĂ©quentielle

Sa classification V30 et U3, idéale pour les photos et vidéos

Elle est certifiĂ©e A2, ce qui fait qu’elle est aussi efficace pour les jeux

En ce moment, vous retrouvez la carte microSDXC SanDisk Extreme 2 To (avec un adapteur SD) à 233,57 euros chez Amazon. Un prix plus intéressant que ce lui de base, de 287,99 euros.

Une carte microSD puissante et rapide pour le grand public

Lorsqu’elle a Ă©tĂ© mise sur le marchĂ©, la carte microSD SanDisk Extreme Ă©tait reconnue pour ĂŞtre l’un des premiers modèles certifiĂ©s A2 Ă destination du grand public. Ce chiffre traduit la vitesse minimale de lecture/Ă©criture alĂ©atoire et, dans les faits, une carte A2 est au moins trois fois plus rapide qu’une carte A1. La SanDisk Extreme 2 To est Ă 4000 IOPS en lecture et 2000 IOPS en Ă©criture avec des dĂ©bits minimum allant de 10 Ă 30 Mo/s.

Cette version 2 To permet donc d’aller jusqu’Ă 240 Mo/s en lecture et 140 Mo/s en Ă©criture, ce qui signifie que vous pouvez transfĂ©rer des fichiers depuis et vers celle-ci en quelques secondes seulement. Idem, si vous installez cette carte microSD dans votre Nintendo Switch, non seulement vous pourrez stocker de nombreux jeux, mais en plus y jouer en toute fluiditĂ©.

Les photographes et vidéastes peuvent se faire plaisir

Le prix peut paraĂ®tre un peu dĂ©mesurĂ©, mĂŞme en promotion, pour un si petit objet, mais l’investissement en vaut la chandelle, si vous en avez l’usage. Parce qu’en plus de proposer 2 To de stockage, la carte est certifiĂ©e U3 et V30 pour la vitesse d’enregistrement vidĂ©o. Ces chiffres signifient qu’elle est adaptĂ©e pour capturer des vidĂ©os en 5K maximum. Il existe des cartes V60 et mĂŞme V90, mais lĂ les prix sont mirobolants.

Cette carte microSD SanDisk Extreme 2 To est pour vous si vous vivez avec un appareil photo dans la main, avez toujours un drone dans le sac Ă dos ou une GoPro scotchĂ©e Ă la poitrine. Elle rĂ©siste aux chocs, Ă l’humiditĂ©, aux rayons X, Ă des tempĂ©ratures allants de -25 Ă +85° C, donc vous pouvez l’emmener avec vous sans crainte de l’abĂ®mer ou perdre vos donnĂ©es. MĂŞme si son prix est quand mĂŞme relativement Ă©levĂ©.

Si le prix de ce produit vous bloque, vous pouvez retrouver d’autres modèles, certains moins chers, d’autres plus performants dans notre guide d’achat sur les meilleures cartes microSD.

