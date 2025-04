Si vous payez votre abonnement fibre plus de 24 euros, c’est que vous ne connaissez pas cette offre

Vous recherchez avant tout un abonnement fibre internet rapide, sans chichis et à prix concurrentiel ? C’est alors vers la Pure Fibre de Bouygues Telecom qu’il faut se tourner.

Cinq mois déjà. En novembre 2024, Bouygues Telecom a chamboulé l’univers des télécoms avec son abonnement Pure Fibre. Une offre abordable et performante, car réduite à son plus simple appareil : une connexion internet à très haut débit, et c’est tout.

Si certains concurrents ont essayé de copier l’approche de Bouygues Telecom, aucun encore ne parvient à faire mieux que le tarif de la Pure Fibre. Affiché à 23,99 euros par mois sans engagement, c’est l’abonnement internet du moment.

Pure Fibre : une connexion rapide sans chichis

L’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom porte finalement bien son nom. Si le fournisseur d’accès à internet parvient à maintenir un prix aussi bas, c’est parce que son abonnement ne propose qu’un accès à internet, et pas des moindres. Il s’agit d’une fibre très haut débit, capable d’offrir des débits de 8 Gb/s en téléchargement, et de 1 Gb/s en envoi. À condition évidemment que le raccordement de votre logement au réseau le permette.

Vous l’aurez donc compris, l’abonnement Pure Fibre n’offre ni les appels illimités depuis un fixe, ni un accès à un bouquet de chaînes TV depuis un décodeur. Deux limitations qui ne le sont finalement plus en 2025. Les abonnements mobiles permettent déjà d’appeler de façon illimitée, tandis que les téléviseurs connectés n’ont plus vraiment besoin de décodeur pour diffuser la télévision.

Enfin, l’offre Pure Fibre vous assure aussi de profiter d’un réseau Wi-Fi de qualité. L’abonnement inclut, en effet, la location de la Bbox ultym. Sa conception verticale et sa compatibilité Wi-Fi 6e garantissent un internet rapide et avec une faible latence, même sans-fil. Une option à 4 euros par mois donne toutefois accès à un répéteur Wi-Fi 6, pour étendre la portée de la Bbox ultym.

La souscription à l’offre Pure Fibre est on ne peut plus facile. Tout commence par un test d’éligibilité. Renseignez votre adresse afin de découvrir si vous êtes éligible à l’offre, et avoir un premier aperçu de votre future vitesse de connexion.

Vient alors quelques banalités administratives inhérentes à la souscription d’un abonnement. Après avoir rempli vos coordonnées, vous devrez aussi fournir un mandat de prélèvement SEPA autorisant Bouygues Telecom à prélever le montant de l’abonnement sur votre compte bancaire.

Surtout, lors de l’inscription, pensez bien à fournir votre identifiant RIO. Vous pouvez l’obtenir depuis l’espace client en ligne de votre FAI actuel, ou en composant le 31 79. Cet identifiant permet à Bouygues Telecom de résilier votre ancien abonnement, sans intervention de votre part.

Reste ensuite à choisir la date et l’heure de passage du technicien Bouygues Telecom. Son intervention gratuite permet de relier votre logement à la fibre Bouygues Telecom. Une à deux semaines suffit généralement pour commencer à profiter de l’offre Pure Fibre après la souscription.

Les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros. En contrepartie, Bouygues Telecom s’engage à vous rembourser les frais de résiliation de votre ancien abonnement à hauteur de 50 euros. La demande peut s’effectuer en ligne depuis cette adresse.