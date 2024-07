Audio-Technica ATH-CKS30TW+ officialisés, voici des écouteurs ultra basses et ultra pratiques

Le fabricant japonais Audio-Technica a annoncé le lancement de ses derniers écouteurs sans fil. Baptisés ATH-CKS30TW+, ils promettent une expérience sonore immersive avec des basses ultra-profondes et une réduction de bruit active. Ces nouveaux venus sur le marché des écouteurs True Wireless veulent se démarquer grâce à leur technologie audio pointue, plusieurs fonctions pratiques et un prix très intéressant.

Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires ATH-CKS30TW+ sont le fruit de 15 années de recherche d’Audio-Technica dans le domaine des basses profondes. Selon la marque, ces écouteurs sont équipés de conduits acoustiques et de haut-parleurs exclusifs de 9 mm, conçus pour contrôler avec précision le flux d’air. Cette configuration permet de créer une scène sonore qui, d’après Audio-Technica, rappelle l’intensité d’une performance live. Ils promettent ainsi de restituer des basses fréquences riches et précises, accompagnées de médiums détaillés et d’aigus pertinents. L’égaliseur personnalisable à ultra-basses fréquences disponible sur l’application offre, en plus, la possibilité d’apprécier les basses les plus profondes de votre musique préférée.

En outre, on peut également compter sur la présence de quatre préréglages d’égaliseur supplémentaires, conçus pour améliorer divers types de contenus audio, allant de la clarté vocale à la dynamique des jeux vidéo. Les écouteurs se veulent ainsi polyvalents pouvant aussi convenir au visionnage de films ou de séries permettant de profiter de dialogues clairs tout en préservant le fond sonore. Pour tous ces cas, un mode faible latence est disponible pour une meilleure synchronisation du son.

Un design adapté à tous les styles et des fonctions pratiques

Les ATH-CKS30TW+ ne se contentent pas de promettre des performances audio élevées, ils cherchent également à s’adapter à différents styles. Audio-Technica propose ainsi ces écouteurs en quatre coloris distincts : noir mat, beige clair, vert d’eau et noir translucide que chacun appréciera.

Pour faciliter l’usage au quotidien, la marque a intégré plusieurs fonctionnalités pertinentes que l’on trouve aussi sur d’autres modèles. Parmi celles-ci, il y a les modes « hear-through » et « talk-through ». Ils permettent d’entendre les sons extérieurs pour rester conscients de leur environnement, ou d’engager rapidement une conversation sans avoir à retirer les écouteurs. On peut également compter sur deux autres fonctions intéressantes comme l’alerte hors de portée et le localisateur pour retrouver la dernière position des écouteurs, pour les plus étourdis.

Les écouteurs sont dotés de commandes tactiles personnalisables permettant de contrôler la lecture de la musique, de naviguer entre les pistes, de répondre aux appels et de gérer le volume. En outre, la sensibilité du capteur tactile est réglable pour améliorer l’expérience et s’adapter à chacun.

Pour un usage en mode sportif, ils sont étanches aux éclaboussures ainsi qu’à la sueur, répondant à la norme IP55. Ils peuvent donc être rincés à l’eau douce. Pour ceux qui sont en quête de relaxation ou souhaitant améliorer leur concentration, l’application Audio-Technica Connect propose une fonction Soundscape. Cette dernière offre une sélection de sons de la nature, enregistrés avec des microphones haute qualité.

Pour les appels, Audio-Technica a intégré une fonction de tonalité latérale commutable, visant à améliorer les conversations en permettant d’entendre votre propre voix dans les écouteurs lors des appels. En outre, les ATH-CKS30TW+ prennent en charge l’appairage multipoint, permettant de rester connecté à deux appareils Bluetooth simultanément.

Une autonomie adaptée aux besoins des utilisateurs et une compatibilité avec les assistants vocaux

Enfin, concernant l’autonomie, Audio-Technica annonce que les ATH-CKS30TW+ offrent jusqu’à 6h30 d’autonomie avec la réduction de bruit active lorsqu’ils sont complètement chargés. Cette durée peut être étendue jusqu’à 17h30 d’utilisation avec l’étui de recharge.

Sans la réduction de bruit active, la marque indique que les écouteurs permettent jusqu’à 7h30 d’utilisation pour les écouteurs seuls, et jusqu’à 20 heures d’utilisation avec l’étui de recharge. Un témoin lumineux sur l’étui de recharge permet de vérifier rapidement l’état de la batterie.

Les écouteurs sont compatibles avec divers systèmes et assistants vocaux dont Siri et Google Assistant. Ils prennent en charge la fonction Fast Pair pour une connexion simplifiée avec les appareils Android. Ils peuvent être utilisés avec une ou deux oreilles, s’adaptant ainsi aux préférences de chacun. Ils se mettent automatiquement sous tension lorsqu’ils sont retirés de leur étui.

Les nouveaux écouteurs Audio-Technica ATH-CKS30TW+ seront disponibles dans le courant du mois de juillet pour un prix conseillé de 99 euros.

