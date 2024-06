Ce casque audio à réduction de bruit affiche une autonomie gargantuesque de 90 heures

Le constructeur japonais Audio-Technica vient d'annoncer un casque Bluetooth avec jusqu'à 90 heures d'autonomie, l'ATH-S3000BT.

Sur le marché des casques à réduction de bruit, les meilleurs élèves proposent généralement une autonomie dépassant les 36, voire les 48 heures. Pourtant, le constructeur japonais Audio-Technica a annoncé ce jeudi un modèle qui dépasse largement ces autonomies que l’on pourrait dès lors considérer comme légères.

Le nouveau casque ATH-S3000BT affiche en effet une autonomie gargantuesque de 90 heures sur le papier sans réduction de bruit et jusqu’à 60 heures avec la réduction de bruit activée.

À titre de comparaison, l’AirPods Max d’Apple affiche 20 heures d’écoute, le Sony WH-1000XM5 jusqu’à 30 heures, le Sonos Ace jusqu’à 30 heures et le Bose QuietComfort Ultra jusqu’à 24 heures d’utilisation. Le nouveau casque d’Audio-Technica vient donc proposer une autonomie triplée par rapport aux meilleurs casques audio du marché.

Un casque doté de fonction de réduction de bruit

Outre cette autonomie superlative, Audio-Technica annonce également que son ATH-S3000BT propose une fonction de réduction de bruit active, mais également un mode transparent. Il s’agit par ailleurs d’un casque circum-aural qui vient donc entourer l’oreille grâce à ses coussinets pour un meilleur confort et une isolation passive. Du côté de la transmission sans fil, l’ATH-S3000BT passe par le Bluetooth 5.1 et les codecs AAC et SBC. De quoi assurer, selon la marque japonaise, une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. En plus de cette transmission sans fil, le casque propose également une transmission filaire à l’aide d’une entrée jack 3,5 mm.

Enfin, concernant les transducteurs, Audio-Technica a équipé son casque de transducteurs dynamiques fermés de 40 mm de diamètre, une solution assez classique sur des casques nomades.

Prix et disponibilité de l’Audio-Technica ATH-S3000BT

L’Audio-Technica ATH-S3000BT est d’ores et déjà disponible. Il est proposé en France en deux coloris, noir ou crème, au prix de 119 euros.