Meta passe une vitesse avec Quest : plus de 150 jeux en développement

Meta met les bouchées doubles sur les jeux vidéo en réalité virtuelle pour étoffer le catalogue des Meta Quest. L'entreprise a révélé que plus de 150 jeux sont en développement. De quoi se tailler un avantage concurrentiel face aux autres plateformes.

À l’occasion que la Game Developers Conference (GDC) 2023 qui s’est déroulée il y a quelques jours, Meta a donné un nom officiel à sa branche spécialisée dans l’édition de jeux en VR : ce sera Oculus Publishing. De quoi aussi faire d’autres annonces en rapport avec la réalité virtuelle chez Meta.

150 jeux vidéo en VR bientôt sur les Meta Quest

La principale information à retenir, c’est que Meta travaille sur plus de 150 titres avec divers développeurs. Parmi eux, on compte Oculus Studios, à distinguer donc d’Oculus Publishing : le premier se charge du développement de jeux et d’applications en VR. Plusieurs jeux sont de ce fait attendus, comme le jeu d’horreur Hello Neighbor VR.

Lors de la GDC, nous avons appris que Meta a déjà publié plus de 300 jeux vidéo sur sa plateforme via cette branche Publishing, dont Among Us VR ou encore Walking Dead : Saints & Sinners. Au total, ce sont plus de 500 jeux qui sont disponibles sur le Quest 2 notamment via le magasin d’applications Quest Store.

Des investissements massifs de Meta qui commencent à porter leurs fruits

La société de Mark Zuckerberg a de plus indiqué avoir réalisé 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires dessus. Dans un communiqué, Meta précise avoir investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le développement et l’édition de jeux en VR depuis ses débuts sur le marché.

Parmi les jeux vendus, plus de 40 ont généré plus de 10 millions de dollars, « et Meta affirme que le nombre de titres ayant dépassé les 20 millions de dollars de revenus a doublé d’une année sur l’autre », ajoute Android Central.

Des investissements qui accompagnent en réalité le lancement de plusieurs autres casques de réalité virtuelle chez Meta : une fuite a révélé il y a quelques semaines une feuille de route importante. Le fabricant pourrait lancer casques et lunettes connectées dans les prochaines années, notamment avec le Quest 3, un modèle qui se voudrait moins cher. Pourtant, cela intervient dans un contexte difficile pour l’entreprise, qui a annoncé le licenciement de 10 000 salariés il y a quelques jours et qui cherche à réduire ses coûts de fonctionnement. Quelques mois auparavant, 11 000 licenciements avaient déjà été annoncés.

