Meta Quest 3, casque VR moins cher, lunettes AR… Meta voudrait inonder le marché d’ici 2027

Le média « The Verge » révèle la feuille de route de Meta pour les prochaines années en matière de lunettes connectées. Une première paire verrait le jour dès 2025, tandis qu'il faudra attendre deux années supplémentaires pour voire une paire dédiée à la réalité augmentée. L'entreprise de Mark Zuckerberg n'abandonne pour autant pas la réalité virtuelle : plusieurs autres casques sont déjà prévus.

La tendance du MWC 2023 qui a lieu en ce moment à Barcelone est aux lunettes connectées et de réalité augmentée : nous avons pu y découvrir le premier modèle de Xiaomi ainsi que les Oppo Air Glass 2. Samsung travaillerait sur une première itération et les Apple Glass sont très attendues.

De son côté, Meta également développerait d’arrache-pied ce type de produits : The Verge révèle des détails partagés en interne à propos de la feuille de route de l’entreprise pour les années à venir.

Au programme : une première paire de lunettes « intelligentes » dès 2025, contrôlables avec une montre connectée « à interface neuronale », ainsi qu’une vraie paire de lunettes AR en 2027. La réalité virtuelle n’est cependant pas mise de côté : Meta a dans ses plans trois nouveaux casques de réalité virtuelle au moins.

Ce que Meta prévoit pour ses futures lunettes connectées

Dans l’article d’Alex Heath, on apprend que qu’une présentation de la feuille de route de Meta en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée a été partagée avec des milliers d’employés. Ils font partie de la division Reality Labs de l’entreprise et ont pu connaître les plans de Meta pour les années à venir. L’entreprise miserait sur des produits grand public pour s’imposer sur le marché, là où on pense qu’Apple miserait sur les professionnels dans un premier temps.

Cette présentation intervient dans un contexte difficile : la figure de la VR John Carmack a quitté le navire de Mark Zuckerberg il y a quelques mois. Il dénonçait alors un manque d’efficacité des équipes. Mais ce n’est pas tout : en novembre dernier, on apprenait que 11 000 salariés de l’entreprise allaient être licenciés, soit 13 % des effectifs totaux de Meta. D’un autre côté, la réalité virtuelle a l’air de fonctionner au sein de Meta : le vice-président de la division VR, Mark Rabkin, aurait déclaré que Meta a vendu près de 20 millions de casques à travers le monde.

Meta Quest 3 dès 2023 et deux autres casques prévus : la VR est toujours de mise

Mark Rabkin reconnaît que les nouveaux acheteurs du Meta Quest 2 (par exemple ceux qui en ont acquis un à Noël) sont moins impliqués dans l’utilisation de leur casque que les précédents acheteurs. La stratégie à adopter selon lui est de faciliter le partage de contenus VR sur d’autres plateformes, repenser la boutique Quest et « donner aux développeurs la possibilité de faire des choses comme des promotions automatisées », note The Verge. L’objectif assumé par le dirigeant, c’est la croissance et la rétention des utilisateurs.

L’autre élément important à retenir est l’arrivée du Meta Quest 3, nom de code : Stinson.

Le Meta Quest 3

Selon les informations obtenues par The Verge, ce casque de réalité virtuelle serait deux fois plus fin et au moins deux fois plus puissant que le Meta Quest 2. Au niveau tarifaire, il serait lancé à 400 dollars, soit un peu plus cher que la version précédente. L’objectif de faire payer « un peu plus » serait entièrement assumé, car pour Rabkin, Meta doit « prouver aux gens que toute cette puissance, toutes ces nouvelles fonctionnalités en valent la peine. »

Ce casque serait comparable au Meta Quest Pro en ce sens où il mettrait en avant des expériences en réalité mixte via des caméras frontales qui retransmettent en direct ce qui se passe dans le monde réel. Ce serait d’ailleurs le principal argument de vente du produit. M. Rabkin imagine même que les utilisateurs pourront déambuler dans leur habitation, le casque sur la tête : selon lui, on pourra le porter beaucoup plus longtemps.

L’autre défi à relever est évidemment logiciel : Meta doit proposer de nombreuses expériences, qui plus est qualitatives. Quarante et une nouvelles applications/jeux vidéo seraient de la partie avec le Quest 3.

Un casque de VR plus abordable

Ce ne serait toutefois pas le seul casque de réalité virtuelle prévu par Meta : un modèle plus accessible arriverait en 2024, pour séduire un plus large public et démocratiser les technologies de Meta. Aucun détail supplémentaire n’a été révélé, simplement le nom de code : Ventura.

Une suite du Meta Quest Pro vraiment réservée aux « pros »

Le vice-président du département VR n’a rien précisé à propos d’une future version du Meta Quest Pro lancé l’année dernière. Un modèle qui s’en rapprocherait le plus serait prévu, mais « très loin dans le futur », avec pour nom de code La Jolla.

Ce produit aurait des écrans aux définitions plus élevés pour une utilisation professionnelle. Le confort du Quest Pro et la manière dont on le porte seraient conservés, mais l’architecture serait modifiée.

Force est de constater que Meta a de loin l’écosystème de réalité virtuelle le plus complet, tant au niveau des expériences proposées qu’au niveau des produits commercialisés. Pourtant, la concurrence tend aussi à se développer : c’est le cas avec Apple et son futur casque de réalité mixte.

De son côté, Sony consolide son expertise avec son PS VR 2 sorti il y a quelques semaines. Toutefois, les casques VR ne sont pas les seuls produits de simulation de réalité qui pourraient se démocratiser : les lunettes connectées et de réalité augmentée pourraient aussi être de la partie. Une partie à laquelle Meta souhaiterait participer.

Pour Meta, les lunettes de réalité augmentée remplaceront nos smartphones

Meta a l’air de croire aux lunettes connectées et à la réalité augmentée : l’entreprise emploie des milliers de salariés pour concevoir des premiers modèles ainsi que « des dispositifs de poignet permettant de les contrôler ». Il y a quelques temps, Mark Zuckerberg parlait de ce type de produits comme le « Saint Graal », qui « redéfinira notre relation avec la technologie » d’ici 2030.

La suite des Ray-Ban Stories prévue pour 2023

Le vice-président de la division réalité augmentée de Meta, Alex Himel, aurait exposé les plans de Meta pour la réalité augmentée jusqu’en 2027. Parmi les projets en cours, il y aurait tout d’abord un lancement à l’automne prochain d’une deuxième génération de Ray-Ban Stories. Il s’agit de lunettes dites « intelligentes » équipées d’un appareil photo qui seront lancées en collaboration avec Luxottica, la société mère de Ray-Ban.

Lors de la sortie de la première version en 2021, nous avions surtout reproché à ce produit son prix : 409 euros au lancement. Bien qu’aucune précision au niveau du tarif n’ait été donnée durant cette présentation, on peut penser que Meta travaille à réduire les coûts de ces futures Ray-Ban Stories.

Des premières vraies lunettes connectées pour 2025

Himel aurait poursuivi la présentation en indiquant que la troisième génération de ces lunettes serait dotée d’un écran, qualifié de « viseur ». Il permettrait de « de visualiser les messages texte entrants, de scanner les QR codes et de traduire un texte dans une autre langue en temps réel », rapporte The Verge.

Ces lunettes seraient équipées d’un bracelet à « interface neuronale » : avec des mouvements de la main, on pourra contrôler les lunettes. Un contrôle qui serait aussi possible avec les doigts, pour utiliser par exemple un clavier virtuel. L’objectif à terme serait de pouvoir taper aussi vite qu’avec son smartphone.

Une montre connectée pour contrôler sa paire de lunettes

Effectivement, les rumeurs laissaient penser que Meta avait arrêté la conception de montres connectées avec un écran détachable et des caméras. Si le projet serait bien mis sur pause, Himel aurait confirmé le développement d’une montre connectée pour contrôler ces lunettes.

Le média The Verge poursuit en rapportant une démonstration réalisée par Alex Himel devant les employés. Pendant un appel vidéo, « les caméras des lunettes montraient la perspective frontale du porteur en même temps qu’une vue selfie était montrée par la caméra de la montre », peut-on lire.

En fait, cette montre connectée aurait une option pour y ajouter un bracelet neuronal fourni avec les lunettes. Un wearable qui « s’intégrera également aux applications de médias sociaux de Meta, comme WhatsApp, et offrira des fonctions de santé et de fitness. » D’ailleurs, Meta a annoncé le mois dernier de nouvelles fonctions de fitness sur ses casques de réalité virtuelle : l’occasion aussi de gagner en expertise dans ce domaine.

Des lunettes AR pas avant 2027

Mais le vrai premier modèle de lunettes de réalité augmentée de Meta arriverait plus tard : la commercialisation serait prévue pour 2027. En interne, le projet aurait pour nom de code Orion, en développement depuis huit ans et serait plus avancé techniquement. Il s’agirait d’un produit plus cher et conçu « pour projeter des hologrammes de haute qualité d’avatars par-dessus le monde réel », écrit le journaliste Alex Heath. De plus, une phase de test en interne serait prévue pour l’année prochaine.

En 2027, Meta prévoirait donc de lancer une gamme « Innovation » de ces lunettes AR pour les premiers utilisateurs, mais aussi une gamme « Scale », version actualisée des lunettes connectées contrôlables avec une montre connectée (qui serait accompagnée d’une deuxième génération du bracelet).

Meta croit dur en la réalité augmentée

Pour le vice-président du département de la réalité augmentée, son marché cible représente aujourd’hui deux milliards de paires de lunettes et des centaines de millions de montres connectées vendues chaque année. Il aurait déclaré que « si nous pouvons mettre sur les étagères un excellent produit à un excellent prix avec la bonne valeur, nous pensons que nous pouvons entrer dans ces cycles de mise à niveau et avoir beaucoup de croissance pour nos appareils ».

La vente directe de produit ne serait cependant pas le cœur du modèle économique de Meta dans ce domaine. Cela resterait la publicité, source de revenus historique de l’entreprise. Himel a ajouté penser pouvoir réaliser un chiffre d’affaires moyen par utilisateur plus élevé que ce que Meta peut générer avec ses réseaux sociaux. Ce serait possible « grâce à une combinaison de vente de biens virtuels, d’options comme les sauvegardes dans le cloud et des publicités AR », écrit Alex Heath.

