Le Meta Quest va vous aider à tenir vos bonnes résolutions en faisant du sport en VR

Meta a annoncé ajouter de nouvelles fonctionnalités dédiées au fitness sur ses casques Meta Quest : l'intégration de Health Connect pour synchroniser ses données d'entraînement et l'association avec des capteurs de fréquence cardiaque en Bluetooth.

En ce début d’année, Meta met l’accent sur le fitness et le sport avec ses casques de réalité virtuelle, profitant des bonnes résolutions sportives de nombre d’utilisateurs. La marque a indiqué déployer deux nouvelles fonctionnalités pour ses casques VR : l’arrivée de Health Connect et l’appairage de capteurs de fréquence cardiaque, comme le rapporte The Verge.

Health Connect arrive sur Meta Quest : ce que ça va apporter

Pour rappel, Health Connect est l’API de santé de Google, créée en collaboration avec Samsung il y a près d’un an. Elle permet de mutualiser les données de santé collectées par les objets connectés et les applications de sport sur smartphone. L’intérêt est de partager ces données avec d’autres applications et c’est ce que fait Meta aujourd’hui.

On peut désormais synchroniser les données collectées lors d’entraînement Quest Move VR dans l’application de santé Google Fit par exemple, et ce, de façon automatique. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs Android, qui étaient jusque-là moins bien lotis : l’intégration avec Apple Health avait été mise en place en juin dernier.

Par défaut, les statistiques de mouvements sont stockées en local sur les casques Meta Quest : elles ne sont partagées avec les serveurs du fabricant que si l’on synchronise ces données avec l’application Meta Quest. Un partage qui est nécessaire si l’on souhaite avoir recours à Health Connect.

Comme l’indique The Verge, « Meta précise également que les données que vous choisissez de partager sont chiffrées de bout en bout et ne seront pas utilisées pour des publicités ciblées. Cela dit, lorsque vous activez ce type d’API, vous acceptez également un ensemble distinct de politiques de confidentialité et de conditions générales ». Cela sous-entend qu’on doit aussi accepter les conditions de Google Health Connect et de toutes les applications tierces qui sont connectées à l’API.

Le rythme cardiaque peut enfin être affiché en temps réel dans les casques VR de Meta

Autre nouveauté : on peut connecter un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth aux casques de réalité virtuelle de la marque. Cela permet de voir en temps réel son rythme cardiaque qui s’affiche, tout comme c’était déjà le cas avec les calories brûlées ou la durée de l’exercice en cours. En plus de ça, on peut superposer cette information dans n’importe quel jeu vidéo ou application en VR.

Pour le moment, « Les cardiofréquencemètres compatibles sont le Garmin HRM-Dual et les sangles de poitrine Polar H10 ». D’autres cardiofréquencemètres Bluetooth et montres connectées peuvent fonctionner, mais ce n’est pas garanti, le système de Meta semblant passer par le protocole ANT+.

