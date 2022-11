Facebook ne sortira finalement pas ses montres connectées, voici pourquoi

Meta aurait définitivement arrêté ses travaux autour d'une montre connectée et aurait décidé d'arrêter la production de ses écrans connectés Portal.

Il y a un an, après le changement de nom du groupe Facebook pour Meta, on apprenait, grâce à certaines indiscrétions, que la firme travaillait à développer plusieurs montres connectées. Particularité de celle-ci, elle aurait été munie de plusieurs caméras afin de mieux s’adapter à un usage dans le cadre du métavers.

En juin dernier, on apprenait cependant par l’agence Bloomberg que Meta avait mis en pause le développement de sa montre connectée : « La maison mère de Facebook, Meta Platforms Inc, a suspendu le développement de sa montre connectée avec double caméras et travaille désormais sur d’autres appareils pour le poignet, selon une personne proche du sujet ».

Si la montre initialement prévue semblait donc être mise en suspens et aurait pu servir de base à de nouvelles smartwatch ou bracelets connectés, il semble finalement qu’il n’en sera rien comme l’a rapporté l’agence Reuters en fin de semaine dernière.

Le vendredi 11 novembre, l’agence de presse s’est en effet fendue d’un court article rapportant les projets actuels de Meta :

Meta Platforms sort du marché des écrans connectés Portal et va réduire les projets liés aux montres connectées, ont indiqué plusieurs cadres vendredi, au cours d’une réunion avec les employés.

Ce frein porté aux projets matériels de Meta peut sans doute s’expliquer par la réduction drastique des effectifs de la firme. En effet, Mark Zuckerberg a annoncé, la semaine dernière, avoir dû licencier 11 000 salariés de Meta, soit 13 % de ses effectifs. Un choix imposé, selon le patron de Meta, par des prévisions de croissance calquées sur les résultats de l’entreprise pendant la phase de confinement de 2020. Meta pensait alors que les habitudes des internautes allaient perdurer après le Covid. C’était sans compter sur la crise économique et énergétique en cours.

Par ailleurs, la valorisation de Meta a drastiquement chuté en un an, passant de 1,078 million de milliards de dollars en septembre 2021 à 299 milliers de milliards de dollars en novembre 2022, soit une capitalisation divisée par près de quatre en un peu plus d’un an. Face à cette baisse des marchés financiers, Meta a donc dû se recentrer sur ses activités principales, à savoir les réseaux sociaux, mais également ses projets autour du métavers.

Des écrans connectés également abandonnés

Outre l’abandon des projets de montres connectées, Meta a également annoncé qu’il allait mettre de côté ses écrans connectés de la gamme Portal. Lancée en 2018, cette gamme vise à proposer des écrans permettant aux utilisateurs de passer des appels vidéo simplement.

Depuis quatre ans, Meta a multiplié les modèles avec un Portal et un Portal+, suivis d’un Portal Mini, d’un Portal TV — qui se connecte au téléviseur — d’un Portal Go et d’un Portal for Business, destiné aux entreprises. Comme le rappelle le site américain The Verge, Meta avait déjà ralenti dans le domaine des écrans connectés dès le mois de juin en décidant d’en arrêter la production.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.