Le Meta Quest 3S innove question prix et réparabilité grâce à une astuce simple

Le dernier casque de réalité virtuelle de Meta adopte un parti-pris intéressant : il recycle une bonne partie des composants de son petit frère pour faire baisser le prix tout en améliorant sa réparabilité.

Le Meta Quest 3S // Source : Frandroid

Qu’est-ce qui se cache à l’intérieur du tout nouveau casque de VR Meta Quest 3S ? Un simple Meta Quest 2 avec une fausse moustache, affirme iFixit. Le site spécialisé dans le démontage et la réparation des appareils électroniques a en effet désossé le gadget présenté par Meta début octobre et a trouvé des similarités frappantes entre les deux générations d’appareils.

Le point commun le plus évident se trouve au niveau des lentilles. Le Meta Quest 3S n’utilise pas des lentilles similaires à celle du Quest 2, mais carrément les mêmes. La « pile optique », comme iFixit l’explique, est « 100 % compatible » entre les deux générations d’appareils. Une manière de réduire les coûts en évitant de faire tourner une nouvelle chaîne de production, tout en améliorant la réparabilité du casque, puisque les pièces détachées du Quest 2 sont donc compatibles avec le Quest 3S.

Recycler et réutiliser

Les similarités ne s’arrêtent d’ailleurs pas là. Comme pour le Quest 2, le 3S utilise le même unique afficheur LCD pour afficher du contenu. Point d’écran dédié à chaque œil comme pour le Meta Quest 3, ici encore l’idée est de faire des économies en allant au plus efficace et au plus simple. La seule différence remarquée par iFixit entre l’afficheur du nouveau casque et celui de 2020 se trouve au niveau de l’arrangement des sous-pixels.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les deux appareils utilisant la même technologie et affichant une résolution similaire, cela dit, il est possible que cette différence soit juste due aux préférences du fabricant. Meta ferait en effet appel à au moins 3 fournisseurs différents pour fabriquer les écrans de ses appareils. Mais au delà de cette microscopique différence (littéralement), les deux afficheurs semblent construits exactement de la même manière. Et, là aussi, les pièces du Quest 2 et Quest 3S sont intégralement interchangeables.

Quid des différences ?

Là où Meta fait vraiment la différence question hardware c’est évidemment au niveau du processeur Snapdragon XR 2 Gen 2, de la RAM et des caméras « passthrough » qui permettent d’utiliser le casque en mode « réalité augmentée », un peu comme le Vision Pro d’Apple. La batterie a également été améliorée, mais par contre Le Quest 3S fait tristement l’impasse sur le port jack que le Quest 2 avait pourtant conservé.

Pour aller plus loin

Les casques « Quest » de Meta gagnent un avantage de poids : la (quasi) compatibilité Android

Pour le dire autrement, le Quest 3S est bien plus un successeur du Quest 2 qu’une version low cost du Quest 3. En changeant simplement le cerveau du casque et en réutilisant des pièces déjà disponibles, Meta est parvenu à construire un appareil capable d’offrir de la VR de qualité à un prix raisonnable. Le tout en plus en respectant (raisonnablement) la planète grâce à une compatibilité des pièces détachées entre les générations. Que demander de plus ?