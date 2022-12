Deux ans après sa sortie, le Meta Quest 2 devient plus performant

Meta a augmenté les performances de son Meta Quest 2 simplement grâce à une mise à jour logicielle. L'entreprise promet jusqu'à 7 % de performances supplémentaires pour son casque de réalité virtuelle en « overclockant » l'appareil.

Avec son projet de métavers, Meta vise à proposer une expérience de qualité pour ses utilisateurs. Ce qui nécessite des casques de réalité virtuelle performants, comme le Meta Quest Pro sorti il y a quelques mois. Mais sa division Oculus n’a pas oublié le Meta Quest 2, un ancien modèle sorti plus tôt, qui va être (un peu) plus durable. Les performances ont été améliorées grâce à une mise à jour qui « overclocke » la puce du casque.

Les performances GPU du Meta Quest 2 améliorées

Dans un communiqué, Oculus a annoncé que les utilisateurs disposent « désormais d’une plus grande puissance de calcul du GPU sur les appareils Meta Quest 2 – 7 % pour être exact ». Selon les développeurs, cela devrait « permettre de tirer parti d’une densité de pixels plus élevée sans réduire considérablement la résolution afin d’atteindre la fréquence d’images cible ».

La fréquence passe de 490 à 525 MHz et Oculus déclare qu’« Aucune intégration ou codage n’est nécessaire pour commencer à profiter des avantages de cette amélioration », mis à part la mise en veille à faire pour « que la fréquence GPU ajoutée soit accordée à l’appareil ». Une manipulation qui ne devrait plus être obligatoire à partir de la version 49 du système d’exploitation, aujourd’hui en version 47.

Une bonne nouvelle pour le casque de réalité virtuelle

Concrètement, les jeux et les applications tourneront mieux et les animations seront légèrement plus fluides qu’auparavant. Les développeurs vont cependant devoir actualiser leurs applications afin de faire en sorte qu’elles utilisent cette nouvelle puissance de calcul.

C’est une bonne nouvelle pour la durabilité du Meta Quest 2 qui va pouvoir durer légèrement plus longtemps. Ces performances améliorées vont peut-être éviter de devoir changer de casque, bien que 7 % ne soit pas un gain énorme. D’ailleurs, le Meta Quest 3 devrait être lancé l’année prochaine : son prédécesseur vit donc la dernière année de sa durée de vie.

Néanmoins, on apprenait cet été que le prix du Meta Quest 2 allait augmenter de 100 euros. Finalement, le rapport performance/prix est loin d’être amélioré.

