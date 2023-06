Mark Zuckerberg est visiblement prêt à défier Apple

Meta, anciennement Facebook, a annoncé le lancement de Meta Quest 3, un nouveau casque de réalité mixte. Plus léger, plus fin, et plus performant que son prédécesseur. Meta continuera de vendre le Quest 2, le positionnant comme une alternative plus abordable au Quest 3. Ainsi, Mark Zuckerberg semble prêt à défier l'arrivée d'Apple dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée.

Le géant des médias sociaux Meta, précédemment connu sous le nom de Facebook, a fait une annonce majeure hier. Ils ont présenté le Meta Quest 3, un nouveau casque de réalité mixte alimenté par la puissante puce Qualcomm Snapdragon. Le Meta Quest 3, qui ne nécessite pas de connexion à un ordinateur ou à un smartphone, est décrit comme étant plus léger, plus fin, plus performant et plus technologique que le modèle précédent, le Quest 2.

Bien qu’il soit plus cher que son prédécesseur, le Quest 3 offre une promesse d’immersion virtuelle de premier plan, qui devrait être pleinement dévoilée lors de l’événement Meta Connect le 27 septembre.

Meta a également indiqué que le Quest 2 restera en vente, positionné comme une alternative plus abordable au Quest 3.

Pour le rendre encore plus attrayant, Meta s’est engagé à offrir une mise à jour logicielle qui devrait booster les performances du Quest 2 de 26 % pour le processeur et de 19 % pour les graphismes. Ainsi, le Quest 2 coûte désormais 349 euros au lieu de 449 euros. Pour rappel, le Quest Pro coûte plus de 1 000 euros.



Cette annonce de Meta arrive quelques jours avant que la firme de Cupertino, Apple, ne fasse son entrée très attendue dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée lors de sa conférence annuelle WWDC. Tous les signes indiquent qu’Apple dévoilera son propre casque de réalité mixte lors de cet événement.

Le produit Apple, qui a été l’objet de nombreuses spéculations et fuites, est important. Il marquera le lancement de la première grande nouvelle plate-forme d’Apple, vraisemblablement appelée xrOS, depuis des années. C’est un moment qui va déclencher une véritable fièvre de réalité mixte dans l’industrie.

Devancer le cycle des annonces d’Apple

Bien que le Quest 3 ne soit pas positionné comme un concurrent direct du futur casque d’Apple, l’annonce de Meta a clairement pour objectif de devancer le cycle des annonces d’Apple. En faisant cette annonce maintenant, Meta s’assure d’être inclus dans toutes les discussions sur la réalité mixte qui suivront inévitablement l’annonce d’Apple.

Il convient également de rappeler que Meta n’est pas un nouveau venu dans ce domaine. Le changement de nom récent de l’entreprise pourrait l’indiquer, mais Meta est dans le secteur de la réalité mixte depuis des années. Bien que la société n’ait pas encore trouvé l’application killer pour ses casques, elle a une avance significative sur Apple en matière de jeux en réalité virtuelle.

Pour relever ce défi, Apple aurait prévu d’offrir un accès à des centaines de milliers d’applications iPad et de déployer des outils permettant de convertir facilement les logiciels iOS et iPadOS en titres xrOS.

L’annonce du Quest 3 de Meta a jeté le gant. Apple se prépare à le relever. Les prochains mois seront passionnants pour tous ceux qui s’intéressent à la réalité mixte.

Il convient néanmoins de noter que la réalité mixte, bien que présentant un potentiel immense, n’a pas encore réussi à provoquer une frénésie parmi le grand public. La technologie a attiré un nombre croissant de curieux, de professionnels de divers secteurs et bien sûr, les technophiles enthousiastes. Néanmoins, l’engouement généralisé pour ces technologies reste pour l’instant modeste. C’est peut-être ça le vrai défi pour Mark Zuckerberg.

