Meta Quest 3 : la réalité mixte à moins de 600 euros, c’est enfin possible

Mark Zuckerberg a présenté ce 1 juin le Meta Quest 3, le nouveau casque de réalité virtuelle de la marque censé pousser encore un peu plus le métavers. Un produit au rapport qualité/prix qui s'annonce bon, puisqu'il sera commercialisé à 499 dollars outre-Atlantique, mais qui marque une petite augmentation par rapport au Meta Quest 2.

Meta continue de pousser sa vision du métavers appuyée par ses casques de réalité virtuelle Meta Quest. Après un Meta Quest 2 convaincant suivi d’un Meta Quest Pro convaincant, c’est le retour du modèle phare, qui pourrait bien se vendre au vu de son prix intéressant.

Un Meta Quest 3 amélioré de partout

Près de trois ans après la sortie de la deuxième occurrence du Meta Quest, le casque phare de Meta (anciennement Oculus) se veut toujours aussi accessible. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Mark Zuckerberg argue qu’il s’agit du « premier casque grand public avec réalité mixte en couleurs haute définition », bien qu’en réalité ce ne soit pas le cas.

Sur le design, on ne peut que remarquer les trois pilules tranchant le blanc du casque à l’avant. On suppose qu’elles accueillent capteurs et caméras permettant au casque de se repérer dans son environnement, mais aussi de filmer. De quoi équiper le casque de réalité mixte : en portant le casque, on peut voir à travers et ainsi voir ce qu’il se passe à côté de soi.

Le Meta Quest 3 est 40 % plus fin que son prédécesseur et le constructeur avance un confort amélioré. On a également le droit à de meilleurs écrans proposant une définition plus importante. Les contrôleurs aussi ont droit à un rafraîchissement avec des joysticks plus ergonomiques.

Plus de 500 titres compatibles avec ce casque VR

Le tout alimenté par les dernières puces de Qualcomm, qui entendent proposer des performances deux fois plus élevés. Meta annonce ce modèle comme étant encore plus puissant que son Meta Quest Pro. En jeu, cela devrait permettre d’avoir davantage de détails et de fluidité.

Mark Zuckerberg a aussi précisé que plus de 500 jeux vidéo et applications sont compatibles avec le casque. En fait, c’est tout simplement la bibliothèque du Quest 2 qui est disponible sur cette nouvelle version. D’autres contenus devraient être publiés prochainement et à l’occasion de la sortie du casque de VR.

La réalité mixte à moins de 600 euros

Ce que tente Meta, c’est aussi de démocratiser la réalité mixte, à savoir le mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Avec ce casque, Meta souhaite démocratiser la réalité mixte. Au centre de ce projet, la technologie Meta Reality.

Le constructeur promet un bon rendu des couleurs et une interaction efficace entre le monde physique et le monde virtuel. De quoi projeter par exemple un plateau de jeu sur sa table ou placer un chevalet au milieu de son salon.

Le Meta Quest 2 va devenir encore moins cher

La marque en profite pour réduire encore une fois le tarif de son Meta Quest 2. En France, il passera dès le 4 juin à 349,99 euros pour la version 128 Go de stockage et à 399,99 euros pour la version avec 256 Go. A priori, il ne devrait pas disparaître tout de suite du catalogue.

Aujourd’hui, il est vendu respectivement à 449,99 et à 479,99 euros. Cela représente des réductions respectives de 25 et 20 %. Pour le moment, on ne sait pas si la France profitera de ces réductions, mais on peut penser que ces promotions seront mondiales. En plus de ça, Meta promet de publier une mise à jour sur les Quest 2 et Quest Pro : on devrait avoir une augmentation des performances CPU de 26 % sur les deux casques. Les performances graphiques devraient, elles aussi, être augmentées : de 19 % pour le Quest 2, de 11 % pour le Quest Pro.

Prix et date de sortie du Meta Quest 3

Le Meta Quest 3 sera vendu à partir de 499 dollars aux États-Unis cet automne, dans une version avec 128 Go de stockage. Il y aura une version avec davantage de stockage, sans qu’on connaisse cette seconde capacité. Le casque sera a priori vendu en France puisqu’une page a été publiée sur le site de Meta pour être tenu au courant de la sortie. Une page qui indique un prix en euros : 569,99 euros.



