Meta Quest 3 : la version 512 Go du casque VR et réalité mixte est à -21 % pendant les French Days

Le Meta Quest 3 est un casque qui combine réalité virtuelle et réalité mixte, comme l’Apple Vision Pro, mais le premier est bien moins cher que le deuxième. Et c’est encore plus le cas pendant les French Days puisqu’on trouve le Meta Quest 3 en version 512 Go à 549,99 euros au lieu de 699,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Lancé l’an dernier, le Meta Quest 3 n’est pas seulement un casque de réalité virtuelle : il est le premier modèle de la marque à embarquer une puce dédiée à la réalité mixte. Un bon concurrent de l’Apple Vision Pro, donc, et malgré la sortie prochaine de son successeur, le très attendu Meta Quest 3S, le Meta Quest 3 reste tout à fait recommandable, surtout à -21 % dans sa version 512 Go, comme pendant ces French Days.

Qu’offre le Meta Quest 3 ?

La réalité virtuelle et mixte

Un confort amélioré (40 % plus fin que le Meta Quest 2)

Des performances élevées

Une compatibilité avec plus de 500 jeux

Auparavant affiché à 699,99 euros, le casque VR Meta Quest 3 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros à la Fnac et chez Darty. Notez que les adhérents Fnac ont aussi droit à 40 euros offerts et crédités sur leur compte fidélité pour l’achat de ce casque avec le code promo FRENCHDAYS. De plus, sachez que la version 128 Go du Meta Quest 3 est quant à elle affichée à 479,99 euros au lieu de 549,99 euros à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Meta Quest 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un Meta Quest au design amélioré

Le Meta Quest 3 est un casque VR qui, visuellement parlant, n’a plus grand-chose à voir avec son prédécesseur, le Meta Quest 2. Il est d’abord 40 % plus fin que l’ancien modèle, ce qui promet un confort nettement amélioré. Pour de longues sessions de jeu, ce n’est clairement pas négligeable. Pour cela, on remercie les nouvelles lentilles du casque qui sont plus compactes, en plus de proposer un champ de vision plus proche de la réalité et de limiter les distorsions. Autre gros changement, bien visible : l’installation des trois pilules sur la face avant du casque, au sein desquelles se nichent les caméras pour le pass-through (soit l’affichage de la réalité dans le casque), qui permettent également d’améliorer le suivi des mouvements en mode VR, mais aussi et surtout de proposer la réalité mixte, où le virtuel se superpose au réel.

La marque a par ailleurs retravaillé ses contrôleurs, dont les joysticks sont plus ergonomiques. On a également droit à de meilleurs écrans, qui proposent une définition plus importante : alors que le Meta Quest 2 révélait une résolution de 1 832 x 1 920 pixels, le Meta Quest 3 affiche 2 208 x 2 064 pixels par œil, soit une qualité proche de la 4K. De quoi profiter d’images bien plus nettes. Et pour couronner le tout, le Meta Quest 3 offre un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit le gage d’une grande fluidité en jeu.

Une puce entièrement dédiée à la réalité mixte

Dans les entrailles du Meta Quest 3, on trouve la puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, couplée à 8 Go de RAM. Une puce dédiée à la réalité mixte, qui se charge donc de redéfinir la réalité virtuelle en y intégrant des éléments bien réels de votre environnement. Le casque peut par exemple projeter un plateau de jeu sur la table de votre salon. Certes, le Meta Quest 3 n’est pas encore au niveau de l’Apple Vision Pro, son gros concurrent, mais l’effet est bien maîtrisé. Notez par ailleurs que la marque promet des performances deux fois plus élevées, avec davantage de détails et de fluidité.

Meta avance aussi que ce casque VR est compatible avec plus de 500 jeux vidéo et applications, mais c’est tout simplement la ludothèque du Quest 2 qui est disponible sur cette nouvelle version, avec des nouveaux titres qui sortent au fil du temps. Enfin, on regrette que l’autonomie ait été revue à la baisse, en passant de 3 heures de jeu à un peu plus de 2 heures.

