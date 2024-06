Meta : La nouvelle version du Meta Quest Pro est en préparation

Meta, la société mère de Facebook aurait commencé à travailler sur la deuxième génération de son casque de réalité virtuelle, le Quest Pro 2. Au programme, un casque qui pourrait correspondre aux nouvelles attentes professionnelles.

C’est dans un rapport qu’a pu se procurer The Information annonçant la suspension des travaux sur le nouveau casque de réalité virtuelle d’Apple, l’Apple Vision Pro 2, que nous apprenons des informations sur le haut de gamme VR de chez Meta.

Un casque adapté aux usages professionnels

Le Meta Quest Pro se dévoilait en 2022. Version haut-gamme des produits de réalités virtuelles et augmentée de Meta. À peine sortie, on apprend que l’entreprise mère de Facebook aurait lancé le développement de son successeur en novembre 2023, selon Upload VR.

Ce nouveau modèle porterait actuellement le nom de : La Jolla. Ce nom était mentionné sur une feuille de route matérielle partagée à The Verge. Elle décrivait, en mars 2023, le Quest 3 ainsi que d’autres produits Meta. La feuille de route stipulant qu’un candidat au Quest Pro 2 2024 avait été annulé pour un modèle plus ambitieux « tourné vers l’avenir ».

Selon la feuille de route, La Jolla comporterait des Codecs Avatars, aurait une résolution plus élevée et conserverait la conception de la batterie arrière de Quest Pro. En 2023, Mark Zuckerberg dévoilait la nouvelle version de ses avatars avec un aspect ultraréaliste. Les Codecs Avatars avaient été moqués lors de leur présentation en 2019 pour leur aspect cartoonesque. C’est le projet de recherche et développement de Meta pour révolutionner la communication à distance.

« Nous voulons rendre la résolution plus élevée pour une utilisation professionnelle et aller plus vers du travail de précision », aurait déclaré Mark Rabkin, vice-président de Meta.

L’accessibilité avant tout

Les confrères de The Information se veulent clairs. Il n’y a pour le moment pas de date de sortie annoncée pour La Jolla. La feuille de route qu’ils ont pu se procurer indiquant une sortie « loin dans le futur ». La priorité de l’entreprise se tournerait davantage sur la sortie d’un casque moins cher d’ici 2025.