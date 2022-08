Graphismes moches du métavers : vexé, Mark Zuckerberg promet mieux

Aiguillonné par les réactions taquines, voire carrément moqueuses, des internautes au sujet des graphismes d'« Horizon Worlds », Mark Zuckerberg promet des améliorations rapides pour sa plateforme virtuelle... et ne rit pas tant que ça de son côté.

Ça partait d’une bonne intention, mais c’est tombé à plat. Le 16 août dernier, à l’occasion du lancement de la plateforme Horizon Words en France et en Espagne, Mark Zuckerberg avait jugé bon de partager un selfie virtuel de son avatar dans le métavers, avec la Tour Eiffel et la Sagrada Família en arrière-plan. Ce clin d’œil pauvrement exécuté avait vite suscité des réflexions taquines de la part des internautes, moquant tant ce selfie raté que la qualité graphique décevante de la nouvelle plateforme virtuelle de Meta.

Moqué en masse sur Twitter, Instagram et TikTok, Mark Zuckerberg a tenu trois jours avant de répliquer d’un ton relativement sec, promettant des améliorations notables pour les graphismes d’Horizon Worlds. Soucieux de contrôler la communication autour du métavers, crucial dans la stratégie de Meta, le milliardaire semble aussi avoir mal pris les réflexions des internautes. Suffisamment en tout cas pour leur montrer en images de quel bois sa plateforme se chauffera à l’avenir d’un point de vue visuel.

Zuckerberg vexé par la réaction des internautes

« Je sais que la photo publiée plus tôt cette semaine était assez basique. Elle a été prise très rapidement pour célébrer le lancement », a expliqué Mark Zuckerberg sur Instagram ce 19 août, avant de promettre bien mieux pour la suite. « Les graphismes sur Horizon sont capables de bien plus, même dans un casque et « Horizon » s’améliore vraiment vite ».

Comme le soulignent nos collègues de Numerama, Meta devrait annoncer plus tard cette année une refonte graphique assez ambitieuse de sa plateforme Horizon Worlds. Pour ce faire, la firme profitera vraisemblablement de son évènement annuel Connect, attendu courant octobre.

Les deux premières images partagées sur Instagram par Mark Zuckerberg laissent espérer le meilleur : avec des avatars nettement plus crédibles et des environnements nettement plus en phase avec la qualité graphique que l’on est en droit d’attendre en 2022. Reste à savoir quand cette refonte entrera réellement en vigueur… et si les utilisateurs suivront. Car pour l’heure, l’intérêt de la plateforme est encore sujette à caution.

