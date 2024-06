Apple miserait sur une approche plus maline qu’un simple Vision Pro 2

Presque 6 mois après le lancement de son Vision Pro, Apple commencerait à comprendre qu'il vaut mieux se concentrer à l'avenir sur le développement d'un nouveau modèle plus abordable. Selon de nouvelles informations publiées en ligne, la conception du Vision Pro 2 aurait ainsi été mise en pause… pour mieux se focaliser sur une mouture annexe plus accessible.

Le prochain Apple Vision Pro pourrait ne pas être tout à fait celui que vous imaginez. Il pourrait baisser en gamme. C’est ce que l’on apprend en tout cas d’un article publié par The Information, dont les propos nous sont relayés en ce milieu de semaine par Apple Insider. D’après les informations du média d’investigation fort bien nommé, Apple aurait confirmé à au moins l’un de ses sous-traitants la mise en pause du développement d’un Apple Vision Pro 2 à part entière… en raison d’une baisse des ventes observées sur le modèle actuel, lancé en début d’année.

À la place, Apple concentrerait ses efforts et réaffecterait certaines de ses équipes à la mise au point d’un autre casque VR, cette fois destiné au grand public. Plus basique, dépourvu de certaines fonctionnalités et moins à la pointe sur le plan technique, ce dernier serait aussi plus abordable que le modèle que nous connaissons pour l’instant. Ce modèle grand public pourrait enfin arriver sur le marché avant la fin de l’année 2025, lit-on.

Un Vision Pro « moins Pro » dont nous avions déjà entendu parler…

Notons que ce n’est pas du tout la première fois que nous entendons parler de ce projet. En mars déjà, nous nous faisions l’écho du développement présumé d’un modèle valant 2000 dollars de moins que le Vision Pro actuel, et donc le lancement interviendrait en 2025 ou 2026.

Pour aller plus loin

visionOS 2 : Apple corrige les plus gros défauts du système

Selon les derniers indices glanés par The Information, ce produit serait désigné en interne par le nom de code N109, et serait commercialisé aux environs de 1600 dollars outre-Atlantique. Pour réduire au maximum ses coûts de production sur ce nouveau modèle, Apple remplacerait de nombreux composants par des alternatives moins coûteuses. Les écrans intégrés seraient ainsi dotés d’une définition inférieure à celle du modèle que nous connaissons, tandis que les caméras seraient moins nombreuses,et placées essentiellement à l’extérieur du casque pour servir de capteurs.

Apple risque par ailleurs d’employer un processeur moins rapide, et troquerait son dispositif de mise au point automatique par un système manuel nettement plus rustique. Sur une note par contre plus positive, on apprend que l’entreprise aurait la ferme intention de rendre ce casque nettement plus léger que le modèle initial. Ce nouveau modèle « abordable » serait ainsi jusqu’à un tiers moins lourd que le Vision Pro 2024.

Dernier détail important : Apple n’aurait, à ce stade, pas encore mis au point de prototype fonctionnel pour ce nouveau produit. A priori, il en serait donc aux premiers stades de son développement. En outre, des problèmes de production d’ores et déjà observés chez certains sous-traitants d’Apple, comme le fabricant d’écrans Seeya Technology, pourraient induire un lancement plus tardif que prévu pour cet appareil. Une commercialisation à l’horizon 2026 n’est donc pas exclue.

En attendant, rappelons que le Vision Pro a enfin été annoncé pour la France.