Apple Vision Pro : la firme voudrait vous vendre une version abordable, au plus vite

Apple chercherait à accélérer le développement d'une nouvelle version de son Vision Pro... et à en réduire drastiquement les coûts. Attendue à l'horizon 2025 ou 2026, cette mouture pourrait ainsi coûter 2000 dollars de moins que le modèle actuel.

Apple travaillerait d’arrache-pied à la conception d’une nouvelle mouture de son casque Vision Pro. Une nouvelle version que plus d’utilisateurs pourraient cette fois s’acheter. C’est ce que l’on apprend de Tom’s Guide, qui rapporte que le géant californien chercherait à accélérer le développement d’un nouveau casque de réalité mixte, nettement plus abordable (et non, on ne parle pas de celui-là). Ce produit n’arrivera probablement pas sur le marché avant 2025, voire 2026, mais il aurait pour avantage d’être commercialisé près de 2000 dollars de moins que le modèle actuel… et donc à environ 1500 dollars, contre 3500 dollars aujourd’hui.

Pour parvenir à ce nouveau placement tarifaire, Apple procéderait toutefois à quelques ajustements, notamment en matière d’affichage. Car, pour rappel, l’Apple Vision Pro actuel embarque deux écrans micro-OLED 4K valant à eux seuls une petite fortune.

Vers un casque (beaucoup) plus abordable… aux écrans moins sophistiqués

Dans le détail, la somme de tous les composants constituant l’actuel Vision Pro atteint les 1542 dollars selon les données compilées par le cabinet d’analyse Omdia (cité par CNBC). Quant aux deux écrans Micro-OLED du casque, ils valent 456 dollars la paire, soit près d’un tiers de cette somme. Alors évidemment, ce sont eux qu’Apple vise en premier pour réduire autant que possible le coût de production de son prochain casque. On apprend ainsi que la firme chercherait comment réduire de 50 % le prix de ces écrans. Et en l’occurrence, cela passerait par une diversification de l’approvisionnement en dalles.

Pour l’instant, seul Sony fournit à Apple les écrans Micro-OLED de ses Vision Pro, mais à l’avenir (du moins selon @Tech_Reve sur X), SeeYa et BOE pourraient entrer dans la danse de manière à doper la production et réduire les coûts. Dans l’immédiat, Apple, SeeYa et BOE seraient toutefois seulement en pourparlers. Il se peut donc qu’aucun accord ne soit trouvé au bout du compte, ou que les deux groupes n’atteignent pas les standards de qualité imposés par Apple. Auquel cas, Sony resterait le seul fournisseur, avec l’espoir qu’il puisse accroître sa production d’écrans Micro-OLED de petite taille dans les prochains mois.

« Outre la recherche de fournisseurs d’écrans micro-OLED, Apple accélère également la R&D pour son casque de réalité mixte d’entrée de gamme, afin de réduire le coût de ces écrans », avance également le leaker, parfois bien renseigné.

On sait par ailleurs de Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, qu’Apple aurait dans l’idée de rétrograder certaines fonctionnalités sur son nouveau casque, plus abordable. Ce modèle pourrait ainsi embarquer moins de caméras, des écrans dotés d’une définition inférieure ou encore une simple puce « A », émanant d’un iPhone, en lieu et place de l’actuelle puce « Apple M2 » du Vision Pro. L’appareil serait par ailleurs renommé « Apple Vision » ou « Apple Vision One » pour refléter cette potentielle réduction des fonctionnalités… et peu à peu créer une gamme.