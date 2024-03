L’Apple Vision Pro à 80 euros : on l’a testé

Envie de tester la réalité mixte sans dépenser beaucoup d'argent ? On a croisé cette solution au MWC 2024.

Quand on pense aux casques de réalité mixte, on imagine souvent des produits super chers, pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Il faut dire, le Vision Pro coûte 3 500 dollars.

Mais voilà que débarque le ZapBox, testé au MWC 2024, et franchement, vous allez voir que ça marche. Pourquoi ? Parce qu’à 80 euros, il promet de vous ouvrir les portes de la réalité mixte sans se ruiner.

On se souvient tous du Google Cardboard, ce petit bout de carton avec des lentilles. En gros, être capable d’utiliser une technologie que vous possédez déjà réduit les obstacles à l’adoption.

ZapBox, c’est pareil, mais en 2024. L’idée derrière le ZapBox, c’est de vous proposer un kit super basique : un support pour clipser votre smartphone, des lentilles pour plonger dans la réalité virtuelle, et des contrôleurs Bluetooth pour interagir avec ce nouvel univers.

Pas mal de défauts, mais ça fonctionne

Ce qui est vraiment intéressante avec le ZapBox, c’est cette sensation d’être à la fois ici et ailleurs, grâce à la réalité mixte passthrough. Oui, l’image est pixelisée, trop petite, mais le plus fou, c’est qu’il n’y a quasiment aucun lag. Vous bougez la main, et l’image suit en direct, sans aucun retard perceptible. On peut ainsi visualiser les vidéos spatiales d’Apple sans Vision Pro.

Zappar, la boîte qui a conçu le ZapBox, semble vraiment croire en son produit. Ils ont même mis en place une plateforme pour que les développeurs puissent créer et partager leurs expériences AR. Ce matériel fonctionne avec l’iPhone 11 et les modèles supérieurs, et la prise en charge d’Android devrait arriver plus tard cette année.

C’est loin d’être parfait, mais ça fonctionne. Une véritable informatique spatiale est cependant un peu loin.