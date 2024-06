Meta Quest : Logitech lance une véritable baguette magique pour les artistes 3D

Logitech a annoncé un stylet voué à la création en 2D et 3D sur les Meta Quest. Baptisé MX Ink, il se montre à l'aise en VR comme en AR pour s'implanter dans le coeur et les habitudes des créatifs.

Logitech vient d’annoncer pour les casques Meta Quest un stylet particulièrement adapté à la création 2D et 3D, en AR comme en VR. Ce nouvel accessoire à tout faire, qui concurrence sur l’écosystème de Meta le Pencil Pro, et qui (on l’espère) pourrait donner à Apple des idées pour son Vision Pro, arrivera sur le marché cet automne à un tarif de 130 dollars. Sobrement baptisé Logitech MX Ink, il devrait être présenté plus en détail fin septembre à l’occasion de la conférence Meta Connect.

Ce que l’on sait déjà du stylet est en attendant prometteur. Relativement épais (la taille d’un marqueur semble-t-il), il embarque des boutons sur les flancs et profite d’une pointe remplaçable. Sa technologie sans-fil lui permet un suivi précis dans l’espace et une prise en charge complète des 6 degrés de liberté (6DoF) à l’instar des contrôleurs Meta Quest. On y trouve par ailleurs un dispositif de retour haptique et sa pointe est sensible à la pression pour travailler en 2D sur une surface réelle.

Un stylet haut de gamme, truffé de technologies

Rechargable à l’aide d’un support dédié inspiré des encriers d’écoliers, le Logitech MX Ink fait suite à un précédent stylet voué à la VR lancé par la marque helvète en 2019. Ce dernier avait toutefois pour défaut de n’être compatible qu’avec les casques connectés au PC. Il nécessitait par ailleurs des trackers externes. Ce n’est pas le cas du MX Ink, puisqu’il est compatible avec les casques Quest pour fonctionner de manière autonome.

Comme le souligne Cnet, le Logitech MX Ink n’a pas forcément vocation à remplacer les contrôleurs Meta. Il peut s’utiliser en parallèle, voire même en même temps avec le stylet dans une main et un contrôleur dans l’autre. L’idée est surtout d’offrir aux utilisateurs créatifs un outil plus précis et pratique pour mener à bien leurs travaux. Et pour ce faire le MX Ink est compatible avec toute une ribambelle de logiciels : Adobe Substance Modeler, Gravity Sketch, PaintingVR, Arkio, Engage. OpenBrush, GestureVR, ShapesXR, ou encore Elucis by RealizeMedical.

Toujours côté compatibilité, Logitech parle enfin d’une prise en charge des Meta Quest 2 et 3 dans l’immédiat, mais assure que son stylet sera en mesure de gérer les « futurs casques » de l’entreprise.