Meta réagit à l’Apple Vision Pro : ses Quest 2 et Quest Pro deviennent plus puissants

Meta déploie la mise à jour v55 sur ses casques de réalité virtuelle. L'occasion d'effectuer des changements dans les applications et d'ajouter des fonctionnalités, mais aussi d'augmenter les performances des casques Quest 2 et Quest Pro. De quoi réagir aux annonces d'Apple autour de son Vision Pro.

Meta n’est plus le seul GAMAM sur le marché de la réalité virtuelle grand public : Apple s’y est mis aussi avec son Vision Pro, un casque de réalité mixte. En réponse à cela, Meta a de la ressource, ses casques aussi : les Quest 2 et Quest Pro profitent d’une mise à jour qui vient augmenter leurs performances. Mark Zuckerberg ne s’est pas dit inquiet face à Apple, misant sur l’innovation de ses casques et sur l’apport social du métavers.

Les Meta Quest 2 et Quest Pro deviennent plus performants

C’était une promesse de l’entreprise lors de l’annonce du Meta Quest 3 : les Quest 2 et Quest Pro vont être un peu plus durables et ce grâce à des performances accrues. Dans les faits, avec la v55 (qui sera déployée progressivement), les possesseurs de ces modèles devraient profiter de 26 % de performances du CPU en plus. Côté GPU, ce serait 19 % de vitesse en plus sur le Quest 2 et 11 % sur le Quest Pro.

Ce n’est pas la première fois que les performances de ces casques de réalité virtuelle sont améliorées : en décembre dernier, le Quest 2 avait vu arriver une mise à jour augmentant de 7 % ses performances. Meta indique également activer la mise à l’échelle dynamique de la définition pour les écrans des deux casques, « afin que les jeux et les applications puissent bénéficier d’une densité de pixels accrue sans perte d’images », peut-on lire dans le communiqué de la marque.

Ce qui change sur les casques de VR de Meta

Cette mise à jour v55 apporte aussi son lot de changements côté applications. Tout d’abord, Messenger devient une application à part entière, ce qui permet de l’utiliser comme on le souhaite : en fenêtré, façon écran d’ordinateur, etc. Des avatars personnalisés ont aussi été ajoutés.

L’application Explore, permettant de découvrir des contenus en réalité virtuelle, s’améliore aussi. De nouvelles tenues pour les avatars ont été ajoutées, comme de nouveaux mondes dans Meta Horizon Worlds. Elle permet désormais de regarder des Reels sur Instagram et sur Facebook.

Enfin, le navigateur web intégré dans les casques peut gérer le multi-touch. On peut utiliser les contrôleurs tactiles pour zoomer, dézoomer dans les pages web, et par ailleurs interagir avec elles.

