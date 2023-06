Apple Vision Pro vs Meta Quest 3 : quel casque d’AR a les meilleurs écrans ?

Apple a présenté ce lundi 5 juin le Vision Pro, son premier casque de réalité augmentée. Quelques jours avant, Meta a présenté le Quest 3, dernier-né de sa gamme. Tous deux veulent conquérir le marché et annoncent de superbes écrans, mais qui remporte le match ?

Ça se bouscule au niveau de la réalité augmentée : deux casques ont été présentés à quelques jours d’intervalles et tous deux entendent démocratiser cette technologie. D’un côté, le Meta Quest 3, de l’autre, l’Apple Vision Pro. Qui des deux possède les meilleurs écrans ?

Apple Vision Pro : Oled et 23 millions de pixels

Sur son site, Apple se targue de proposer plus de pixels qu’un téléviseur 4K, et ce, pour chaque œil. Chacune des deux dalles est un écran micro-Oled, qui fusionnés donnent une définition de 23 millions de pixels. Tout porte à croire qu’Apple suit les standards de la Consumer Technology Association (CTA), qui organise entre autres le CES, puisque l’entreprise en est membre. Selon elle donc, la définition 4K correspond à au moins 3840 par 2160 pixels. En additionnant le nombre de pixels de deux écrans avec cette définition précise, on arrive à 16,6 Mpx environ.

Mais ce n’est pas ce qu’a annoncé Apple : la marque a parlé de 23 millions de pixels, pas plus, pas moins. Ce qui donne 11,5 millions de pixels par écran. On peut donc partir du principe que la définition des écrans de l’Apple Vision Pro dépassera les 3840 par 2160 pixels.

Nous pourrions chercher du côté de cette déclaration : un écran du Vision Pro « concentre 64 pixels dans l’espace d’un seul pixel d’iPhone », mais malheureusement, on ne sait pas de quel iPhone on parle ici.

Le constructeur indique également un temps de réponse de 12 millisecondes, une performance permise par la puce R1, dédiée aux casques de réalité augmentée. Apple n’a rien précisé à propos du taux de rafraîchissement des écrans du Vision Pro.

Meta Quest 3 : aucun détail, mais un peu d’inquiétude

Meta, quant à lui, est encore plus taciturne que son concurrent sur les écrans du Meta Quest 3. On sait simplement qu’il proposera la meilleure résolution que le constructeur a jamais commercialisée sur un casque de réalité augmentée.

On peut toutefois se baser sur la meilleure définition actuelle dans la gamme de Meta. Il s’agit des écrans du Meta Quest 2 (le Meta Quest Pro est légèrement moins bon sur ce point) : deux écrans avec à chaque fois 1834 par 1920 pixels. Ce qui donne au total un peu plus de 7 Mpx environ. Meta n’ayant pas précisé quelle était la définition du Quest 3, on peut supposer qu’elle n’est pas significativement plus grande que celle du Quest 2 ; de même pour le taux de rafraîchissement.

Apple Vision Pro vs Meta Quest 3 : un vainqueur se dessine

Difficile de faire avec les quelques indications des deux entreprises, chiches de détails sur les écrans de leurs casques de réalité augmentée. Mais un vainqueur semble émerger : Apple.

La définition d’un seul des deux écrans de son produit pourrait être plus grande que la définition totale du Meta Quest 3. Toutefois, c’est assez logique : le Meta Quest Pro avait été lancé à 1499 dollars aux Etats-Unis, tandis que le Quest 3 sera commercialisé au prix de 499 dollars. On est très loin des quelque 3499 dollars qu’il faudra collecter pour pouvoir s’offrir le Vision Pro d’Apple début 2024.

