Cette nouvelle fonction des Meta Quest pourrait inquiéter le Vision Pro

Meta continue de peaufiner l'expérience offerte par ses Meta Quest pour en faire des alternatives intéressantes, et surtout infiniment moins coûteuses, au Vision Pro. Cette semaine, la firme lance ainsi la prise en charge de six fenêtres en simultanée sur ses casques de réalité mixte.

Avec ses Meta Quest, Meta joue toujours un peu plus la carte de « l’outsider » (notez bien les guillemets) face à Apple, son Vision Pro, et l’attention médiatique dont son concurrent profite. On apprenait il y a quelques semaines que la firme avait commencé à tester le placement libre de fenêtres dans l’environnement logiciel de ses casques de réalité mixte, de manière à mieux concurrencer le Vision Pro et la flexibilité offerte en la matière par visionOS.

Cette semaine, Mark Zuckerberg a dévoilé la dernière version de ce projet, avec la possibilité de gérer jusqu’à six fenêtres simultanément dans l’environnement virtuel des derniers Meta Quest. Une nouveauté importante, car jusqu’à présent, ces derniers ne pouvaient gérer que trois fenêtres… et seulement pour les positionner côte à côte.

La gestion des fenêtres des Meta Quest approche désormais celle du Vision Pro

En perfectionnant de manière aussi nette la gestion libre de fenêtres multiples, Meta permettra bientôt aux fonction natives de ses casques d’arriver pratiquement au niveau de certaines solutions tierces, efficaces, mais qui avaient l’inconvénient d’être payantes.

Le bémol, car il y en a quand même un, c’est que la fonctionnalité dévoilée par Mark Zuckerberg ne permet pas un placement libre de l’ensemble des six fenêtres : trois sont utilisables en position fixe, tandis que les trois autres peuvent être déplacées librement au besoin.

Une sorte « d’entre-deux » dont les utilisateurs de Meta Quest devront pour le moment se contenter. Par ailleurs, Apple et son Vision Pro gardent toujours une franche longueur d’avance sur la netteté visuelle et sur le framerate des différentes fenêtres affichées.

Difficile pourtant de gâcher son plaisir face aux efforts obstinés de Meta pour concurrencer tant bien que mal Apple avec des produits infiniment moins chers (le Quest Pro est en effet affiché à partir de 1 200 euros, et le Quest 3 dès 550 euros, tandis que le Vision Pro débute à à partir de 3 999 euros en France). Du point de vue du consommateur, les initiatives de ce type sont toujours bonnes à prendre.