Meta Quest Pro : le casque VR ultime coûte d’ores et déjà 600 € de moins

Meta a présenté un tout nouveau casque de réalité virtuel : le Meta Quest Pro. Ce dernier est le plus avancé à ce jour de la marque, et donne accès à la réalité augmentée. Aujourd'hui, il devient plus accessible en passant de 1 799 euros à 1 199 euros.

En concevant le Meta Quest Pro, la firme de Mark Zuckerberg tient à offrir la meilleure des expériences en réalité virtuelle (VR). Il succède au Meta Quest 2, et vient peaufiner la formule de ce dernier en améliorant à la fois l’expérience visuelle, mais aussi le processeur. Pour en profiter, il faut payer le prix fort : 1 799 euros. Un prix qui vient heureusement s’adoucir grâce à cette remise de plus de 30 %.

L’Oculus Meta Quest Pro, c’est quoi ?

Un casque VR soigné avec un bon suivi des yeux

De nouvelles lentilles pour un meilleur confort visuel

Un SoC 50 % plus performant

Initialement à 1 799 euros, le Meta Quest Pro est actuellement remisé à 1 199 euros sur le site d’Amazon, mais également sur celui de la Fnac.

Un casque amélioré

Avec l’appellation Pro, ce nouveau casque VR se situe dans le haut du panier. Meta vient d’abord améliorer l’expérience visuelle en ajoutant de nouvelles lentilles, pour lire sans problème les textes affichés. Meta a aussi très largement retravaillé le design, de son casque pour plus de confort. On retrouve des caches magnétiques de part et d’autre de votre visage pour bloquer la lumière environnante.

En comparaison du Meta Quest 2, la version Pro peut compter sur deux écrans IPS LCD en 1800 par 1920 pixels. On pourrait reprocher le choix de Meta d’utiliser un écran LCD plutôt qu’OLED, ce qui fatigue les yeux plus vite. Néanmoins, la qualité est bonne au quotidien et les nausées provoquées par la réalité virtuelle sont rares. À défaut d’avoir du 120 Hz, la fréquence de rafraîchissement monte à 90 Hz pour proposer une image fluide, nette et précise. Côté puissance, le Meta Quest Pro embarque le Snapdragon XR2+ Gen 1. Pensé spécifiquement pour la VR, ce SoC promet des performances augmentées de 50 % tout en améliorant la qualité de la dissipation de chaleur.

La réalité mixte pour une meilleure interaction

Bien qu’il puisse être utilisé pour le jeu, ce n’est pas sa seule vocation. Il est avant tout pensé comme un outil de travail ou de création à utiliser au quotidien. Pour cela, le casque se compose de cinq capteurs à l’intérieur et cinq autres à l’extérieur, ainsi que des caméras postées sur les manettes pour suivre le moindre de vos gestes ou de vos mouvements.

Nos confrères Numerema ont d’ailleurs pu tester le casque durant un mois, et ont été impressionnés par le suivi des yeux précis et aussi des expressions. Dans le métavers, le casque retranscrit à la perfection sur l’avatar lorsqu’on sourit, bâille ou cligne des yeux par exemple. Et, avec la réalité mixte, vous allez pouvoir enrichir votre environnement de travail avec un bureau virtuel qui vient se superposer à votre installation existante. Meta a d’ailleurs noué de nombreux partenariats avec des firmes comme Microsoft pour créer des applications enrichies pour le Meta Quest Pro.

