Le Xiaomi 15 Pro a une configuration photo musclée, selon une fuite

Une fuite livre la configuration photo du Xiaomi 15 Pro qui miserait toujours sur trois capteurs de 50 mégapixels.

Des spécifications de l’appareil photo du Xiaomi 15 Pro viennent de fuiter sur le réseau social chinois Weibo. C’est l’utilisateur Experience More qui lâche le morceau.

Selon ses informations, le Xiaomi 15 Pro serait équipé de trois caméras de 50 mégapixels à l’arrière. Le capteur principal serait l’OV50K, un capteur de 1 pouce produit par Omnivision et qui équipera aussi le Honor Magic 6 Ultimate Edition.

Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 50 Mpx également et d’un téléobjectif 3x basé sur un capteur Sony IMX882. De plus faible résolution qu’un OV64B qui pourrait équiper le Xiaomi 15, il est aussi plus technique et moins énergivore. Enfin, le partenariat avec Leica se poursuivrait logiquement, permettant une optimisation sur mesure de la partie photo.

Une sortie à l’automne en Snapdragon 8 Gen 4

Le Xiaomi 15 Pro devrait sortir en octobre prochain, en Chine uniquement dans un premier temps. Avec le Xiaomi 15, il serait le premier à embarquer la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4. Ce SoC aura la particularité d’être gravé en 3 nm, comme les puces Apple.

Cela devrait lui permettre d’abaisser son dégagement calorifique, et donc de permettre aux constructeurs de contrôler plus efficacement leurs chambres à vapeur et l’épaisseur de leurs smartphones. Un Xiaomi 15 Ultra serait aussi au programme, mais sa sortie ne devrait pas intervenir avant le début d’année prochaine, à l’instar de l’excellent Xiaomi 14 Ultra.