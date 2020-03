Huawei P40 Pro+ : lui aussi offre un zoom x100

Le Huawei P40 Pro+ a été officialisé en même temps que les deux autres modèles de la série. Celui-ci a la particularité d'avoir un quintuple capteur photo dont deux téléobjectifs qui, combinés ensemble, peuvent atteindre un zoom numérique x100.

Huawei vient d’officialiser ses P40, P40 Pro et P40 Pro+. Nous vous avons déjà fait part de nos premières impressions sur les deux premiers produits :

Cependant, nous n’avons pas encore pu mettre la main sur le troisième téléphone, le Huawei P40 Pro+. Ce dernier reprend exactement la même fiche technique et le même design que le P40 Pro, mais il se dote de cinq capteurs photo à l’arrière. Il embarque notamment deux téléobjectifs. Le premier est périscopique et permet de monter jusqu’à un zoom optique x10. Le second est plus classique et atteint un zoom optique x3.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Concurrencer Samsung

Là où le Huawei P40 Pro+ réserve une petite surprise, c’est que les deux capteurs concernés peuvent collaborer ensemble pour atteindre un zoom numérique x100. En d’autres termes, ce téléphone veut clairement marcher sur les plates-bandes de Samsung et de son Galaxy S20 Ultra doté d’une fonctionnalité similaire.

Vous vous en doutez, Huawei promet évidemment de meilleures performances en termes de netteté et de colorimétrie que le porte-étendard de son concurrent sud-coréen. Il faudra évidemment un test complet du Huawei P40 Pro+ pour se faire une vraie idée de son zoom x100.

Au-delà de ça, le Huawei P40 Pro+ profite des mêmes fonctionnalités intelligentes que ses petits frères et du même capteur principal de 50 mégapixels dont la taille de 1/1,28 pouce est beaucoup plus grande que la norme du marché.

Prix et disponibilité du Huawei P40 Pro+

Le Huawei P40 Pro+ est annoncé au prix conseillé de 1399 euros et sera disponible dans le courant du mois de juin. Nous ne savons pas encore si la France y aura droit, mais il y a de fortes chances pour qu’elle soit bien concernée par ce lancement.

Le téléphone se dote d’ailleurs d’un dos en céramique qui remplace le verre des autres modèles. Il se décline en noir et en blanc.