Comment le Pixel 7 Ultra pourrait voler la vedette au Pixel 7 Pro

Le smartphone Ultra de Google se dévoile peu à peu. Un pouce ou pas un pouce ? Les fuites sont discordantes sur le sujet. Une chose est sûre, il devrait mettre la barre plus haute que le Pixel 7 Pro.

Alors que la poussière retombe sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, lancés aux côtés de la Pixel Watch, la lumière se dirige peu à peu vers une nouvelle rumeur, celle d’un possible Google Pixel Ultra, un smartphone encore plus haut de gamme donc. Dernière rumeur en date, le développeur Kuba Wojciechowski, qui officie sur Twitter, a publié un thread le concernant.

Selon lui, ce « troisième Pixel », nom de code Lynx (L10), intègrerait trois capteurs arrière et un capteur avant :

Un Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels de format 1/1,31 ;

Un Sony IMX787 de 64 mégapixels de format 1/1,3 ;

Deux Sony IMX712 de 13 mégapixels pour l’ultra grand angle et le module selfie.

Si on suit ces allégations, le Pixel 7 Ultra conserverait donc le même capteur principal, mais changerait son fusil d’épaule pour le téléobjectif et l’ultra grand angle, passant de 48 mégapixels à 64 et de 12 mégapixels à 13. Pas forcément de quoi éclipser le Pixel 7 Pro donc.

Mais comme cela arrive parfois, les leakers ne sont pas d’accord entre eux. Le 17 octobre 2022, le très influent Ice Universe publiait un tweet laissant entendre que le Pixel Ultra intègrerait un capteur d’un pouce. De quoi créer une vraie montée en gamme par rapport au Pixel 7 Pro donc. On peut imaginer un mode nuit beaucoup plus efficace par exemple et un piqué légèrement mieux maitrisé.

Durant l’été, le leaker chinois Digital Chat Station, non moins efficace, allait pour sa part dans le sens d’un capteur principal de 50 mégapixels sans s’engager sur sa taille.

Ajoutons que selon Kuba Wojciechowski, le Pixel Ultra pourrait intégrer un modem Qualcomm en lieu et place du Broadcom BCM 4389 utilisé sur les Pixel 6 et 7. Au vu des nombreux soucis de connectivité relevés par les utilisateurs sur les Pixel 6, espérons que cela puisse améliorer la chose.

Qu’apporterait un capteur un pouce

Rappelons déjà que si nous avons coutume de parler de capteur un pouce, ceux-ci ne font pas réellement une taille d’un pouce. Il s’agit davantage d’une convention dans l’industrie. Ceci étant, cette taille d’un pouce que l’on voit apparaître sur de plus en plus de téléphones permet, en théorie, de gagner en luminosité. En effet, plus un capteur est grand, mieux il capte la lumière. C’est l’intérêt principal d’un capteur plus grand.

L’autre intérêt d’un capteur plus grand est qu’il permet en théorie d’augmenter la définition encore un peu plus loin. Ou encore de proposer une plus grande définition sans perdre en qualité d’éclairage.

Par ailleurs, Google a fortement mis en avant une nouvelle fonctionnalité avec les Pixel 7, le Zoom « super résolution », qui permet de croper dans une image et de rajouter les Pixel manquant par l’usage de l’IA. Avec un capteur plus grand, ce processus pourrait être facilité. Mais comme nous l’indiquions plus haut, il n’est pas encore sûr, du tout, que Google fera ce choix.

Et le rapport qualité prix dans tout ça ?

Le terme Ultra est de plus en plus présent dans l’industrie. On connaît le S22 Ultra ou encore le Xiaomi 12S UItra, nous avons maintenant une Apple Watch Ultra.

Le problème, c’est qu’un Pixel Ultra implique forcément un tarif au-delà des 900 euros du Pixel 7 Pro. Or les deux Pixel 7, surtout le modèle non pro, ont pour eux de se positionner légèrement en dessous de la concurrence au niveau tarifaire, tout en proposant des fonctionnalités en plus et un rendu admirable. Dans ce cadre-là, un capteur un pouce pourrait au moins justifier le tarif plus élevé, ainsi que le terme Ultra.

