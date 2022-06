Il utilise le Pixel 7 Pro pendant 3 semaines sans le savoir : Google formate son smartphone

Un internaute a reçu sans s'en rendre compte un Google Pixel 7 Pro et l'a utilisé pendant trois semaines. Google a supprimé les données du téléphone sans avertissement.

On sait que Google a bien du mal à garder le secret sur ses futurs produits. On se souvient du Google Pixel 3 XL pris en main à Hong Kong avant même son officialisation. C’était aussi le cas du Pixel 4a ou du Pixel 4 XL. Cette fois, c’est au tour du Pixel 7 Pro de subir le même sort, mais avec des événements un peu particuliers.

Un « Pixel 6 d’occasion » se révèle être un Pixel 7 Pro

L’histoire est racontée par AMC20_ sur Reddit. Il indique avoir acquis sur le marketplace de Facebook un smartphone listé comme étant un Google Pixel 6 Pro. Visiblement, l’internaute n’a pas remarqué que son Google Pixel 6 Pro ne correspondait pas vraiment au smartphone commercialisé par Google. Sur la photo publiée, on peut en effet se rendre compte qu’il s’agit d’un Google Pixel 7 Pro sans le logo Google puisqu’il s’agit d’un prototype. On peut supposer que nous parlons de la même livraison que le Google Pixel 7 apparu sur eBay.

Source : AMC20_ Source : AMC20_

Il a pu utiliser le smartphone pendant trois semaines sans problème et visiblement, sans se rendre compte qu’il était propriétaire d’un smartphone pas encore entièrement dévoilé par son fabricant. Il faut dire que les différences de design entre le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro sont minimes. L’internaute confie d’ailleurs avoir pu utiliser une protection d’écran et une coque de Google Pixel 6 Pro sans trop de problèmes.

Malheureusement, en début de semaine, la presse a découvert les Google Pixel 7 sur eBay et Google a dans la foulée procédé à une suppression à distance des données sur ces prototypes pour les rendre inopérants. AMC20_ a donc constaté que l’écran de son smartphone clignotait avant qu’on lui supprime ses trois semaines de données sous ses yeux, sans avertissements particuliers. Le smartphone est désormais bloqué sur la phase de fastboot, où l’on peut lire le nom de code du Pixel 7 Pro : Cheetah.

