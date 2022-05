Un Google Pixel 7 sauvage surgit sur eBay sous forme de prototype

Un prétendu Pixel 7 a fait son apparition sur la plateforme eBay (l’annonce semble avoir depuis disparu), nous montrant le prochain téléphone haut de gamme de Google sous toutes ses coutures.

Le Google Pixel 7 n’est pas attendu avant l’automne, comme nous l’a promis la firme de Mountain View à la Google I/O 2022, et pourtant, un probable prototype de l’appareil pointe déjà le bout de son nez plusieurs mois avant sa sortie, rapporte The Verge. Le téléphone est en effet apparu dans une annonce eBay, qui a depuis été supprimée.

Il n’empêche qu’il est tout à fait possible de l’observer sous tous ses angles et de découvrir, notamment, son nouveau bloc photo en aluminium recyclé. Ici, Google muscle son jeu en délaissant le plastique du Pixel 6 pour le remplacer par un matériau plus solide, qui lui apporte aussi et surtout un aspect plus premium.

Un menton assez large

Le modèle de présérie arbore par ailleurs un coloris noir, qui avait justement été montré par le groupe californien lors de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs. Sa face avant suggère un menton relativement large, mais des bordures possiblement plus fines – l’angle des photos joue peut-être – que celles du Pixel 6.

De leur côté, les boutons de volume et d’alimentation ne changeraient pas de place : toujours sur la tranche droite. Une capture d’écran montre enfin un espace de stockage de 128 Go. Quant à la provenance de ce produit, le vendeur a affirmé à The Verge l’avoir acheté à un grossiste, sans qu’il ne sache la nature de l’appareil.

Que sait-on des Pixel 7 ?

Toujours est-il que cette « fuite » s’ajoute à d’autres petites indiscrétions survenues au cours des dernières semaines. Il se murmure notamment que les écrans des Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront strictement identiques à ceux de leur prédécesseur : 1080 x 2400 pixels et 90 Hz d’un côté et 1440 x 3120 pixels et 120 Hz de l’autre.

Google a par ailleurs confirmé la présence d’une puce Tensor 2, qui devrait logiquement apporter toujours plus de puissance dans la gestion des algorithmes dédiés à l’intelligence artificielle, la photo ou encore la vidéo. On espère également que les performances brutes monteront d’un cran.

Rendez-vous dans tous les cas à l’automne 2022 pour les découvrir en détail : d’ici là, d’autres fuites devraient nous apporter plus d’éléments.

