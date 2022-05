Pixel 7 : Google peine à démentir une information… donnée par lui-même

Avec une conférence Google I/O extrêmement dense, la firme n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails des produits. Certaines informations concernant les Pixel 7 ont ainsi été partagées hors événement par l'entreprise à des influenceurs, dont Marques Brownlee. Avant d'être infirmées par celle-ci.

Google a une nouvelle fois décidé de révéler ses cartes un peu plus tôt que prévu cette année. Après le Pixel 6 l’an dernier qui avait fait l’objet d’une officialisation quelque peu anticipée par rapport aux éditions précédentes, en raison possiblement des multiples fuites, c’est au tour du Pixel 7 de passer une tête du côté de la Google I/O 2022, près de cinq mois avant son lancement présumé.

Certains Youtubeurs se sont empressés de couvrir les annonces de la firme de Mountain View et l’un d’eux a même étonnamment confirmé dans sa vidéo que le Pixel 7 arriverait à la rentrée avec un nouvel ajout que Google n’avait pourtant pas mentionné.

Dans sa vidéo dédiée aux annonces de la Google I/O 2022, Marques Brownlee a ainsi annoncé que le prochain Pixel 7 de Google arriverait cette fois-ci avec un revêtement doux au dos du smartphone, là où le Pixel 6 de l’an passé arborait lui du verre assez classique. D’autres constructeurs ont déjà opté pour des revêtements mats sur le dos de leurs appareils comme Samsung ou encore Apple. La conférence du géant californien ne faisait toutefois pas mention de cette information. On imagine donc que celle-ci lui est parvenue d’ailleurs.

Mais malheureusement, cette nouveauté bien qu’alléchante a finalement été démentie par Google. Ou plutôt Google est visiblement revenu sur ses propres déclarations.

Update: Google has confirmed to me that the Pixel 7 will in fact NOT be soft touch glass, despite previously telling us all that it would be 🙃

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 12, 2022