Pour leurs écrans, les Google Pixel 7 et 7 Pro feraient du neuf avec du vieux

Pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google n'aurait pas prévu de gros changements et s'appuierait sur le même matériel que l'année dernière.

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sortiront pendant l’automne 2022. Ce n’est donc pas pour tout de suite, mais la marque a déjà révélé le design des smartphones ainsi que certains détails concernant le SoC ou les coloris disponibles.

Dans la foulée, le média 9to5Google est allé fouiné dans le code dans Android Open Source Project (AOSP) et y a trouvé quelques indices sur les écrans des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Le site spécialisé explique avoir découvert deux pilotes d’affichage créés par Google dans AOSP nommés « C10 » et « P10 ». Il s’agit d’alternatives raccourcies des noms de code « Cheetah » et « Panther » des deux futurs smartphones.

Les mêmes écrans que l’année dernière

Grâce à cela, on en sait plus sur les écrans de ces appareils. Et si vous espériez du changement, vous risquez d’être déçu. En effet, voici à quoi il faut s’attendre :

1080 x 2400 pixels et 90 Hz pour le Google Pixel 7 ;

1440 x 3120 pixels et 120 Hz pour le Google Pixel 7 Pro.

Ces définitions d’affichage et taux de rafraîchissement ne changent donc pas par rapport aux modèles précédents, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Même les dalles utilisées et fournies par Samsung — respectivement S6E3FC3 et S6E3HC3 — restent les mêmes.

De légers changements

Google est sans doute satisfait de ces écrans et n’estime pas nécessaire d’investir dans du matériel plus neuf pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Malgré cela, il y a de légers changements à signaler.

Par exemple, le Pixel 7 classique s’annonce un tantinet plus petit que le Pixel 6 avec un écran plus étroit d’un millimètre et moins haut de 2 mm. Rien de bouleversant. Du côté du Pixel 7 Pro, un mode à 1080p ferait son apparition notamment dans le cadre de l’option d’économie d’énergie. Du Full HD consomme forcément moins que du QHD.

9to5Google précise aussi qu’il n’est pas exclu que le Pixel 7 Pro embarque un écran un peu meilleur puisque Google semble aussi se pencher sur le support d’un écran S6E3HC4 qui semble être plus récent que le S6E3HC3. « Pour l’instant, rien ne permet de savoir si cela apparaîtra effectivement sur le Pixel 7 Pro, mais les caractéristiques quasi identiques laissent porte ouverte ».

