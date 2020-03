Google Pixel 4a : une prise en main vidéo révèle déjà tous ses secrets

Le Google pixel 4a ne devrait pas être officiellement annoncé avant quelques semaines. Pourtant, cela ne l'empêche pas de faire l'objet de nombreuses fuites. Après plusieurs leaks de photos durant le week-end dernier, c'est désormais en vidéo qu'apparaît le smartphone.

C’est décidément une habitude pour les smartphones de Google. La gamme Pixel fait l’objet, depuis quelques générations, d’une avalanche de leaks présentant les appareils bien en amont, parfois même plusieurs mois à l’avance. Pour le Pixel 4, Google avait même décidé d’en jouer en montrant finalement le design de son smartphone avec un affichage publicitaire.

Cette fois, c’est au tour de son petit frère, le Pixel 4a, de faire l’objet de plusieurs fuites. Alors qu’on a déjà pu découvrir un prototype du smartphone en photo ce week-end, il s’affiche maintenant en vidéo. La chaîne YouTube cubaine TecnoLike Plus a en effet obtenu des vidéos de la part d’une source affirmant avoir pu obtenir le smartphone en l’avance. Il semble s’agir du même appareil que celui ayant déjà fait l’objet de la fuite précédente avec les différentes photos.

Écran de 5,8 pouces et Snapdragon 730 au programme

La vidéo de TecnoLike Plus nous permet d’en découvrir davantage sur le smartphone. Elle refait ainsi le tour du design du Google Pixel 4a avec son dos uniforme en plastique, son lecteur d’empreintes digitales et son module photo carré avec un unique appareil photo de 12 mégapixels. TecnoLike précise également que le smartphone est doté d’une prise USB-C et d’une prise casque, à l’instar du Google Pixel 3a lancé l’an dernier.

Concernant l’écran, la vidéo indique qu’il mesure 5,81 pouces de diagonale avec une définition de 1080×2340 pixels, pour une résolution de 443 pixels par pouce. L’écran est cependant limité au 60 Hz et ne propose pas, comme le Pixel 4 haut de gamme, la possibilité de passer à 90 Hz.

Toujours concernant les caractéristiques, la vidéo indique que le Pixel 4a est doté de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, sans possibilité de l’étendre par carte microSD, mais avec double emplacement pour carte nano-SIM. Pour la batterie, c’est un accumulateur de 3080 mAh qui équipe le Pixel 4a, tandis que c’est une puce Snapdragon 730 de Qualcomm qui vient propulser l’appareil, de quoi permettre l’enregistrement de vidéos en 4K.

Pour l’heure, on ignore encore quand sera présenté officiellement le Google Pixel 4a. Pour rappel, il devrait s’agir, comme pour le Pixel 3a l’an dernier, d’un smartphone milieu de gamme résolument orienté vers la photo et la vidéo. Initialement, le smartphone devait être présenté le 12 mai prochain, lors de la conférence Google I/O. Celle-ci ayant finalement été annulée, on ignore à quelle date Google présentera son Pixel 4a.