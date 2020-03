Google Pixel 4a : un prototype montre un dos qui manque de brillant

Alors que Google a annulé la Google I/O, la firme compte bien lancer son Pixel 4a dans les prochains mois. Un smartphone milieu de gamme dont on peut découvrir ce qui semble être le prototype grâce à plusieurs leaks.

Le 12 mai prochain, Google devait organiser sa conférence annuelle Google I/O. L’occasion traditionnellement pour l’éditeur d’Android de présenter les principales nouveautés de son écosystème, mais également de dévoiler quelques nouveautés matérielles. L’an dernier, la firme en avait ainsi profité pour dévoiler officiellement les Pixel 3a et 3a XL, des smartphones milieu de gamme.

Cette année, Google a cependant décidé d’annuler sa conférence annuelle. Les différentes annonces ne se feront pas en direct de Mountain View, au siège du groupe américain, mais plus probablement en streaming en direct, ou à une autre date. On imagine en effet mal Google renoncer à présenter ses nouveautés et notamment le successeur du Google Pixel 3a, le Pixel 4a.

À propos de ce pixel 4a, ce sont d’ailleurs plusieurs photos qui ont été publiées au cours du week-end dernier sur un groupe Facebook privé à propos des Google Pixel, avant d’être repérées par le compte Twitter TechDroider.

Google Pixel 4A ..

Small + Powerful Camera + Better Design than Pixel 4/XL pic.twitter.com/aEdeyhgR9C — TechDroider (@techdroider) March 7, 2020

Sur ces images, on peut découvrir ce qui est présenté comme le Google Pixel 4a recouvert d’une coque en tissu. On distingue ainsi le lecteur d’empreintes digitales au dos et le module photo carré. En façade, le smartphone reprend bien un écran qui couvre une bonne part de la face avant, sans bordure supérieure comme sur le Pixel 4, mais avec un trou en haut à gauche pour intégrer le capteur photo pour les selfies.

Pas d’effet brillant

Dans un autre tweet publié ce dimanche et qui semble provenir de la même source, on peut voir le dos du smartphone sans sa coque. De quoi permettre de voir un effet plastique mat qui tranche clairement avec l’effet en partie brillant que l’on avait sur le Pixel 3a l’an dernier ou la coque en verre brillant du Pixel 4. On peut également découvrir un logo en bas de l’appareil qui semble signaler qu’il s’agit bel et bien d’un prototype et non pas d’un produit finalisé. Les constructeurs ont en effet l’habitude de placer de faux noms ou logos sur leurs smartphones tests afin qu’ils ne soient pas repérés avant leur présentation officielle.

Juste un prototype

Reste que s’il semble bien s’agir d’un prototype, il est tout de même à prendre avec des pincettes. Le module photo au dos semble en effet particulièrement brouillon et si on distingue clairement le flash, impossible cependant de voir précisément l’appareil photo à cause de rayures, de saletés ou simplement d’un module photo qui n’est pas finalisé.

Initialement, le Google pixel 4a aurait dû être présenté officiellement le 12 mai prochain. On ignore encore si Google maintiendra cette date malgré l’annulation de la Google I/O ou si le constructeur repoussera la présentation à une date ultérieure. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur le Google Pixel 4a.