Le coronavirus oblige Google à annuler la Google I/O 2020

Nouvelle victime parmi les conférences tech de 2020 : la Google I/O. Google vient d'annoncer l'annulation de son plus grand événement annuel.

La conférence Google I/O prévue du 12 au 14 mai 2020 est tout simplement annulée. Cette conférence dédiée aux développeurs est le plus grand événement de Google de l’année, il aurait du se tenir à l’amphithéâtre Shoreline au siège de Google en Californie (US).

L’événement Google I/O 2020 devait regrouper 5000 participants du monde entier, des journalistes, des analystes et principalement des développeurs qui gravitent autour de l’éco-système de Google.

A #GoogleIO update.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)

— Google Developers (@googledevs) March 3, 2020