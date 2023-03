Google Pixel 7a : les premières images du smartphone de Google sont là

Le Google Pixel 7a devrait être présenté lors de la Google I/O 2023 en mai. Pour la première fois, des images du téléphone font surface. N'attendez pas un changement drastique.

Les Google Pixel sont souvent des smartphones bien équipés pour leur gamme de prix, avec un positionnement tarifaire intéressant. La chose est d’autant plus vraie pour les « Pixel a », comme le très bon Pixel 6a, qui descendent encore un peu le ticket d’entrée pour un smartphone Google. Le Google Pixel 7a s’inscrira sans aucun doute dans cette lignée.

Image du non officielle du Pixel 7a en prise en main // Source : Zing News

Le Google Pixel 7a devrait, comme ses prédécesseurs, être annoncé lors de la Google I/O, prévue le 11 mai 2023. La date approchant, les fuites se font de plus en plus pressantes. Un blog vietnamien, intitulé Zing News, a mis la main sur des clichés d’une version de test du futur appareil.

De subtils changements

À en juger par les photos publiées sur le blog, il faut s’attendre à assez peu de changements en surface. D’après leurs informations, le téléphone proposerait une même taille de dalle que son prédécesseur avec un écran de 6,1 pouces. On retrouverait des matériaux plutôt haut de gamme sur le reste de la coque avec un cadre en métal et du verre à l’arrière comme à l’avant.

Image du non officielle du Pixel 7a en prise en main // Source : Zing News

La barre distinctive qui abrite le module photo passerait sur du métal également. Différence de poids avec ses petits camarades, les Pixel 7 et 7 Pro, le téléphone opterait pour une finition matte. On remarque également de fines lignes au dos du téléphone qui dessine un motif assez discret.

Toujours d’après Zing News, le Google Pixel 7a aurait bien un écran 90 Hz, ce qui serait une amélioration notable par rapport à l’année dernière. Il intègrerait aussi deux capteurs 12 mégapixels, un seul emplacement pour SIM et le téléphone semble être résistant à l’eau et à la poussière. Le Pixel 6a était déjà IP 67, on s’attend donc à ce qu’il en soit de même.

