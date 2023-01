Google travaillerait aussi sur une balise de tracking… avec un nom de code bizarre

Après Apple et Samsung, Google aurait lui aussi pour projet d'aller marcher sur les platebandes de Tile en lançant sa propre balise de tracking Bluetooth.

Vous connaissez Apple et ses AirTags, Samsung et ses SmartTags, les divers modèles de Tile, ou même les balises de tracking lancées récemment par Eufy ? Vous pourriez bientôt connaître la même chose, mais chez Google. Comme le rapporte sur Twitter le développeur Kuba Wojciechowski, la firme de Mountain View serait à l’œuvre sur ses propres tuiles de suivi Bluetooth.

On apprend que ces dernières seraient désignées en interne par les noms de code « grogu », « groguaudio », ou même « GR10 », et qu’elles pourraient arriver sur le marché en cours d’année 2023, après une potentielle annonce lors de la prochaine conférence Google I/O. Comme le souligne pour sa part XDA Developers, ce projet n’en serait toutefois qu’à ses débuts, nous manquons donc pour l’instant de détails concernant ces nouveaux accessoires.

D’après Kuba Wojciechowski, les balises de Google seraient néanmoins déclinées en plusieurs coloris et disposeraient d’un haut-parleur intégré. Sans surprise, la prise en charge des standards UWB (ultra-wideband) et Bluetooth LE (Low Energy) serait également d’actualité. Sans eux, la précision du suivi serait inévitablement réduite.

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" – report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023