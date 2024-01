Voici à quoi ressemble le « ChatGPT de Google » sur Android, Assistant with Bard

C'est probablement le branle-bas de combat chez Google pour sortir au plus vite Assistant with Bard, un assistant basé sur Google Bard, l'équivalent de ChatGPT. On a déjà quelques images de la future application et de ses fonctionnalités qui pourraient arriver.

Alors que ChatGPT voudrait s’attaquer à Google Assistant sur Android en faisant de son application un véritable assistant vocal, Google travaille sur sa réponse. La firme prévoit de lancer prochainement Assistant with Bard, un assistant fonctionnant avec Bard, son chatbot. L’application semble presque prête, si l’on en croit des captures d’écran partagées par le développeur Dylan Roussel sur X.

Pour aller plus loin

Google Bard sur Android : ça se rapproche et ça pourrait bien être avec Gemini

L’interface d’Assistant with Bard

Sur l’écran de configuration, on apprend que Bard peut aussi être utile dans certaines tâches assurées par Google Assistant. Google insiste par ailleurs sur le fait que Bard peut se « connecter » aux applications Google.

Laisser le chatbot utiliser vos données permettra de l’améliorer. Assistant with Bard pourra devenir l’assistant vocal par défaut sur Android, comme peut l’être Google Assistant, mais aussi comme pourra l’être ChatGPT.

Lorsqu’on active Assistant with Bard, une petite fenêtre s’affiche, invitant l’utilisateur à écrire, parler ou prendre une photo. À partir de cela, l’assistant donnera une réponse. L’application peut aussi être lancée en plein écran et en thème clair ou foncé. Elle proposera aussi des suggestions sur ce qu’on peut en faire.

Les fonctionnalités de ce futur assistant de Google

Parmi les fonctionnalités qui seraient disponibles, l’une permettra d’envoyer dans Assistant with Bard une capture d’écran qu’il utiolisera comme contexte dans la demande qui lui sera formulée. De quoi lui demander ce qui est contenu dans ladite capture d’écran. L’application Google pourrait obtenir un bouton permettant de passer d’une recherche classique à une recherche avec Bard.

Assistant with Bard disposera d’un historique des conversations pour consulter celles qu’on a eues précédemment, à la manière de Bard actuellement. L’application sera compatible avec toutes les extensions de Bard : c’est ce qui permettra à l’assistant d’extraire des données de sources externes pour réaliser certaines tâches.

Les captures d’écran partagées par Dylan Roussel sont issues d’une version d’Assistant with Bard en cours de développement. Il est possible qu’elle ne soit pas semblable à la version définitive. Ce qui signifie que les menus et fonctionnalités sont susceptibles d’évoluer. On ignore quand l’application sera disponible, mais ce ne serait qu’une question de semaines ou de mois.