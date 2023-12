Google Bard sur Android : ça se rapproche et ça pourrait bien être avec Gemini

Le code de l'application Google révèle qu'Assistant with Bard, le chatbot d'IA, serait sur le point de sortir sur Android. Il devrait s'accompagner de plein de fonctionnalités et pourrait même tourner avec Gemini, le nouveau LLM dévoilé par Google.

Google semble redoubler d’efforts au niveau du déploiement de l’IA. Ce 6 décembre, l’entreprise a présenté Gemini, son tout nouveau LLM qui surpasserait la meilleure version de GPT, le modèle de langage d’OpenAI. Gemini est d’ailleurs en train d’être déployé sur Google Bard, le chatbot de Google. Un service qui arriverait bientôt sur Android, si l’on en croit les révélations faites par Android Authority à partir du code source de l’application Google.

Assistant with Bard : le chatbot d’IA de Google à venir sur Android

Début octobre, Google tenait sa conférence Made by Google, en y annonçant ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Mais la firme en avait profité pour dévoiler Assistant with Bard, la version mobile de son chatbot. On sait qu’elle arrivera sur iOS et Android, mais Google n’a pour le moment pas dévoilé de date. Le code source de la version bêta de l’application Google révèle que certains composants de Google Bard sont en phase de test en interne.

On y apprend que Google enregistrerait toutes les discussions des utilisateurs, leur localisation ainsi que d’autres informations contextuelles. C’est semblable aux conditions d’utilisation de Google Bard sur navigateur. Les écrits générés seraient d’ailleurs utilisés pour améliorer Bard et les autres technologies d’IA de Google et pourraient être analysés par des employés. Des informations qui seront stockées durant trois ans avant d’être supprimées. Toutefois, un paramètre nommé « Bard Activity » pourrait être désactivé pour que Google ne conserve ces données que durant trois jours. Assistant with Bard pourrait également utiliser les données issues de Google Assistant, mais uniquement celles concernant vos interactions pour appeler quelqu’un ou envoyer un SMS lors des 90 derniers jours (ce ne sera pas le cas pour les comptes de mineurs).

Comme on s’y est habitués avec Google, Assistant with Bard marchera sur les platebandes de… Google Assistant, l’assistant vocal de l’entreprise. Pour le moment, il ne semble pas prévu de fusionner les deux services. Android Authority indique que « les utilisateurs auraient le choix de passer de Google Assistant classique à Assistant with Bard. Choisir une option désactivera apparemment l’autre. » Néanmoins, certains morceaux de code « suggèrent que l’Assistant classique pourrait rester dans certaines applications, même lorsqu’Assistant with Bard est activé. »

Les fonctionnalités qui seraient présentes dans ce Google Bard sur smartphone

Le principal problème des chatbots basés sur l’IA, c’est qu’ils peuvent « halluciner » en inventant complètement des réponses. C’est pourquoi Assistant with Bard pourrait intégrer un bouton qui permettra de faire une recherche pour confirmer la réponse donnée par l’outil.

Assistant with Bard proposerait tout un éventail d’usages, comme la rédaction ou le résumé de mails, la rédaction de modèles d’affaires, de publications sur les réseaux sociaux. Cet assistant vous aiderait également pour les devoirs scolaires, organiser des voyages sur Google Maps ou trouver des informations dans les vidéos YouTube. L’application semble par ailleurs intégrer de la reconnaissance d’image puisqu’on pourrait en joindre dans une requête ou prendre une photo.

Un autre usage qui semble assez surprenant, c’est la génération d’images. Si elle est disponible via sa Search Generative Experience (SGE) actuellement en test, elle ne l’est pas dans Google Bard. Depuis une description textuelle, des images pourraient être générées et modifiées par la suite. Les utilisateurs pourraient ainsi la recadrer, la partager ou la supprimer. Aussi et c’est étonnant, Assistant with Bard aurait accès à l’état de santé de la batterie. On peut naturellement imaginer que cela permettrait de lui demander de réaliser un diagnostic de la batterie, accompagné de conseils.

Les extensions Google Bard seraient également présentes sur Android

En septembre dernier, Google officialisait l’arrivée des extensions sur Google Bard. Comme avec ChatGPT, elles permettent au chatbot de récupérer des informations provenant d’autres applications de Google.

Assistant with Bard devrait lui aussi en profiter et elles pourraient être activées ou désactivées individuellement. Mais pour les utiliser, il faudrait laisser le paramètre Bard Activity activé.

Assistant with Bard utilisera-t-il Gemini ?

Google a dévoilé Gemini et le déploie actuellement sur la version navigateur de Google Bard dans 170 pays (mais pas dans l’Union européenne). Ainsi, on se demande si Assistant with Bard utilisera Gemini Pro (l’une des versions du LLM) et non PaLM 2, l’ancien LLM de Bard.

À l’heure actuelle, Google n’a pas statué dessus, mais Assistant with Bard semble s’appuyer entièrement sur Google Bard. La logique voudrait alors que l’application soit alimentée par Gemini Pro.