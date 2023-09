Gmail, YouTube et Maps débarquent dans Google Bard pour vous faire oublier ChatGPT

Encore une grosse mise à jour pour Google Bard qui, grâce à des « Extensions », peut désormais interagir avec Gmail, YouTube, Maps et d'autres applications Google pour vous fournir des réponses plus pertinentes. D'autres nouveautés, notamment disponibles en français, s'invitent aussi pour améliorer l'intelligence artificielle.

Le plein potentiel, enfin ? Pas encore tout à fait, mais Google Bard devient progressivement plus intéressant à tester. L’agent conversationnel — basé sur une puissante intelligence artificielle — fait ainsi le plein de nouveautés. La plus marquante d’entre elles étant l’intégration des « Extensions » qui permettent à l’IA d’interagir avec les apps du géant du web comme Gmail, Maps, YouTube ou Drive.

Pour rappel, Google Bard sait parler français depuis peu. Or, attention, les nouveautés que nous allons passer en revue ne sont pas toutes disponibles dans la langue de Molière. Rassurez-vous, vous y aurez quand même accès depuis la France. Cela sera-t-il suffisant pour vous faire oublier le redoutable concurrent ChatGPT ? Jugez plutôt.

Google Bard Extensions (Gmail, Maps, YouTube, Docs…)

Comme on le disait, la grande annonce, c’est l’arrivée des Extensions. Grâce à elles, lorsque vous lancez une requête, Google Bard pourra chercher et afficher des informations issues d’applications et services comme Gmail, Google Docs, Drive.

Google donne ainsi quelques exemples pour rendre tout cela un peu plus concret.

« Donne-moi un modèle pour écrire un discours de témoin à un mariage et montre-moi des vidéos sur YouTube à ce sujet pour m’inspirer. »

« Fais un résumé des récentes réservations pour notre visite scolaire depuis Gmail et mets-les dans un tableau avec la date et l’heure ».

Dans les exemples ci-dessus, le nom de l’application à exploiter est mentionné dans la requête, mais ce n’est pas toujours nécessaire. Dans un autre exemple concernant Maps, Google suggère la phrase qui suit. « Où puis-je emmener ma fille de 3 ans cueillir des citrouilles et donne-moi des idées d’activités manuelles sur le thème de l’automne que je peux faire avec elle. » Ici, Bard utilisera Maps pour vous indiquer un lieu propice.

Ce n’est pas tout, ces Extensions marchent aussi en utilisant deux apps ou services Google simultanément ou à la suite. Par exemple, vous pouvez commencer par demander à Bard : « quels sont les lieux listés dans mon document Costa Rica 2024 ». L’IA ira puiser dans Google Docs pour trouver l’information. Vous pourrez ensuite demander d’afficher tous ces lieux sur une carte. Là, Bard s’appuiera sur Maps.

Voici, ci-après, d’autres exemples.

YouTube et Google Lens : « Voici le nouveau siège de voiture que j’ai acheté, montre-moi des vidéos de tutoriels montrant comment l’installer. »

YouTube et Maps : « Trouve des hôtels à Paris pour une semaine en novembre et des vidéos de choses adaptées pour les enfants à faire là-bas. »

Quid de la confidentialité ? Google promet qu’aucun modérateur humain — appelé réviseur — ne consultera les données issues de vos comptes Gmail, Drive, etc. Aussi, la firme indique que les données en question ne sont pas utilisées pour entraîner Bard ni pour affiner le ciblage publicitaire à votre égard. En outre, vous pouvez désactiver les Extensions quand vous le voulez.

Précisons que cette nouveauté fait partie de celles disponibles uniquement en anglais. Vous pouvez utiliser les Extensions en France, mais pas en écrivant en français. Parmi les apps et services mentionnés, on trouve aussi Google Flights et Google Hôtels. La firme envisage d’ouvrir les Extensions à des applications tierces, mais explique vouloir avancer progressivement pour s’assurer du bon fonctionnement de cette nouvelle option.

Les nouveautés de Google Bard disponibles en français

Cette mise à jour de Google Bard apporte tout de même quelques nouveautés disponibles en langue française. Il s’agit essentiellement de fonctions déjà disponibles en anglais devenant désormais plus accessibles.

Citons ainsi le fait que vous pouvez uploader une photo pour poser une question en français en rapport avec celle-ci. Bard exploite en effet Google Lens pour interpréter le contenu de l’image. De son côté, l’IA peut aussi répondre en intégrant des images, chose qu’elle ne faisait jusqu’à alors qu’avec des textes en anglais.

Désormais, les francophones vont aussi pouvoir modifier le ton et la longueur des réponses de Google Bard.

Enfin, sachez que si une personne vous partage, via un lien public, une conversation qu’elle a eue avec Bard, vous pourrez poursuivre la discussion là où elle s’est arrêtée.

Mieux vérifier les réponses de Google Bard

Revenons-en à une nouvelle fonction disponible uniquement en anglais. Google Bard propose une option permettant de mieux vérifier la véracité de ses propos. Une bonne chose pour le grand affabulateur qu’il peut encore être. Ainsi, le bouton « G » — le logo de Google — devient plus pertinent. Si vous cliquez dessus, Bard analysera la réponse qu’il vient de vous donner et va revérifier ce qu’il trouve sur le web pour voir s’il peut étayer ses dires.

L’utilisateur ou l’utilisatrice pourra ainsi cliquer sur les bouts de textes surlignés pour voir les éléments qui viennent confirmer ou contredire ces passages. « Il est important de noter que les liens fournis sont des contenus trouvés par Search et ne signifient pas que ces sources ont informé la réponse initiale de Bard », souligne Google.

Pour aller plus loin, sachez aussi que le grand modèle de langage sur lequel est basé Google Bard, PaLM 2, a été renforcé pour rendre l’agent conversationnel encore plus capable et précis. Cela vaut notamment pour passer sans souci d’une langue à l’autre, comparer plus pertinemment des informations, aider plus efficacement à écrire du code, etc.

Rappelons que Google Bard est un service en ligne disponible sur bard.google.com. Vous pouvez l’utiliser sur PC comme sur smartphone, mais il n’existe pas d’application dédiée pour le moment, il faut passer par votre navigateur.