Google Bard est enfin disponible en français (et en France) : comment tester l’IA ?

Grosse mise à jour pour Google Bard qui parle désormais plus de 40 langues, dont le français, et se rend disponible dans les pays européens (et donc en France). Plusieurs nouvelles fonctionnalités accompagnent ce déploiement.

Google Bard a droit à « sa plus grande mise à jour ». Ni plus ni moins. Les mots employés par Google laissent explicitement comprendre qu’il s’agit d’une étape majeure dans l’histoire de son intelligence artificielle. Et pour cause : Bard sait désormais parler français.

En réalité, Google Bard sait désormais parler plus de 40 langues. En plus de la langue de Molière, l’agent conversationnel maîtrise aussi l’arabe, le chinois, l’espagnol ou encore l’hindi (pour ne citer que ces exemples). Et ce n’est pas tout : Google Bard débarque enfin en Europe (et donc en France) où la firme de Mountain View voulait s’assurer d’être conforme aux régulations envisagées autour de l’IA.

Une sacrée avancée donc pour Google Bard qui ne savait parler que trois langues jusqu’à présent (anglais, japonais et coréen). Vous pouvez ainsi très officiellement essayer l’agent conversationnel boosté à l’IA en France.

Comment utiliser Google Bard en français ?

Pour utiliser Google Bard en français, il suffit… de lui parler français. En outre, plus besoin de VPN pour vous géolocaliser à l’étranger. Si vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse, vous n’aurez qu’à vous rendre sur le site bard.google.com, vérifier que vous êtes bien connecté à votre compte Google et commencer la discussion avec l’IA.

Notez que pour chacune de ses réponses, Bard vous proposera d’afficher « d’autres suggestions ». Au total, vous aurez ainsi le choix entre trois réponses et vous pourrez garder celle qui vous plaît le plus.

Notez que l’outil n’est disponible que via le site web pour le moment. Que vous soyez sur PC ou smartphone, il faudra passer par un navigateur pour poser des questions à Google Bard. Par ailleurs, rappelons que vous n’avez pas à vous inscrire sur une liste d’attente pour avoir la chance de tester l’IA. Ça va mieux en le disant.

Enfin, notez que l’utilisation de Google Bard est gratuite. Nous ne savons pas encore si certaines capacités ou fonctions seront réservées à des abonnements payants à l’avenir. En revanche, nous pouvons déjà lister quelques nouveautés intéressantes à découvrir.

Nouvelles fonctions de Google Bard : images, synthèse vocale, conversations épinglées…

La mise à jour de Google Bard lui permet de fonctionner dans plus de langues et davantage de pays, mais également de proposer plus de fonctionnalités.

Synthèse vocale

Lorsque Google Bard répond à une requête, il est possible de cliquer sur une icône de haut-parleur pour écouter la réponse au lieu de la lire. « Une fonctionnalité particulièrement utile si vous souhaitez connaître la prononciation correcte d’un mot ou écouter un poème ou un script », selon Google. Cette fonction est disponible en français, entre autres.

D’après un porte-parole de Google, il y a notamment eu un travail pour faire en sorte que cette synthèse vocale ne souffre pas d’une voix trop robotique. Ainsi Bard peut, d’une certaine manière, avoir une forme de personnalité.

Modifier le ton des réponses

« Simple, long, court, professionnel, informel ». Quand les utilisateurs recevront une réponse de Google Bard, ils pourront affiner celle-ci pour que la manière de répondre corresponde plus à ce qu’ils attendent. Cela pourra se montrer utile lorsqu’il y a besoin de copier une partie ou l’intégralité de la réponse dans un but spécifique. Attention cependant, cette fonction n’est disponible qu’en anglais dans un premier temps. Vous pourrez donc l’utiliser en France par exemple, mais pas si vous avez fait votre requête en français.

Épingler les conversations

Si vous l’autorisez, Google Bard garde un historique de vos conversations. Afin d’y voir plus clair entre les différentes thématiques abordées pendant vos échanges passionnants avec l’IA, vous pourrez épingler les discussions et le renommer. Cela vous permettra de reprendre facilement certaines conversations là où vous les avez laissées.

Les conversations épinglées sur Google Bard // Source : Google Une conversation en train d’être renommée sur Google Bard // Source : Google

« Par exemple, si vous demandez à Bard de lister les différents sports en plein air à faire en été et de les comparer, vous pouvez très facilement y revenir plus tard, si besoin », lit-on dans l’article de blog publié par Google.

Faciliter le travail des développeurs

Comme ChatGPT, Google Bard peut être utilisé par les développeurs pour peaufiner ou créer des bouts de code. Une nouvelle fonction va permettre aux personnes concernées « d’exporter du code Python vers Replit, en plus de Google Colab ».

Une fonction Partage

Google insiste beaucoup sur la manière dont Bard est censé favoriser notre potentiel d’imagination et de création. Pour mettre l’accent sur cet aspect, la multinationale a ajouté un bouton permettant de partager facilement la totalité ou un bout de votre conversation avec Google Bard.

La firme veut ainsi vous inciter à partager certaines discussions originales ou particulièrement pertinentes et utiles avec Bard.

Des requêtes avec images grâce à Google Lens

Google Bard comprend désormais les prompts mêlant texte et image grâce à la puissance de Google Lens sait interpréter des éléments visuels. Ainsi, vous pouvez demander à l’IA ce que vous pouvez manger avec « cette bouteille de champagne » et simplement téléverser une photo de la bouteille en question. L’agent conversationnel vous fera alors quelques suggestions.

Notez que cette fonctionnalité est, elle aussi, disponible uniquement en anglais dans un premier temps. N’hésitez cependant pas à l’utiliser puis à demander une traduction de la réponse en français, Google Bard n’est pas mauvais dans l’exercice.

Le potentiel de Google Bard

Il va être intéressant de voir à quel point Google Bard sera (ou non) utilisé. Les semaines et mois à venir détermineront sans doute la vitesse à laquelle l’IA pourra progressivement intégrer tout l’écosystème de Google.

On a déjà vu à quel point l’IA était omniprésente pendant la Google I/O, notamment avec le nouveau modèle de langage PaLM 2 dont Google est très fier — et sur lequel Bard s’appuie déjà. Des applications sont d’ores et déjà envisagées pour Gmail ou encore Sheets et le moteur de recherche Google en profitera aussi comme le montraient les toutes premières démos.

Utiliser Bard aujourd’hui permettra d’avoir un aperçu des projets de Google pour l’avenir, d’envisager la cohabitation avec Google Assistant (voire la disparition de ce dernier).

Précisions au passage, que Google Bard est connecté au web et s’en alimente chaque jour pour apprendre à être plus intelligent. Théoriquement, Bard est donc censé être meilleur que ChatGPT sur des questions d’actualité. Reste à prouver que les erreurs que fera inexorablement l’IA pourront être vite corrigées.

