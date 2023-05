Gmail : la nouveauté bluffante annoncée à la Google I/O

Google a présenté Help me write, un service qui se propose d'écrire vos mail à votre place sur Gmail. Cette nouveauté sera intégrée à Workspace dans les semaines à venir.

Au tout début de la Google IO 2023, Google a voulu démontrer la puissance de ses nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA générative avec un exemple connu de tous : Gmail. Comme l’a rappelé Sundar Pichai, PDG de Google, sur scène, son application de mails bien connus intègre déjà quelques fonctionnalités liées à l’IA.

On a par exemple Smart Compose qui va terminer les phrases à votre place en affichant du texte en transparence que vous pouvez accepter en appuyant sur Tab. Smart Reply va proposer des réponses courtes toutes faites pour gagner du temps.

Google, écris-moi un mail

Lors de la Google IO, Google a présenté une fonctionnalité qui va beaucoup, mais alors beaucoup plus loin. Intitulée Help Me Write (aide-moi à écrire). Le concept est dans le titre : en appuyant sur un bouton en bas de la fenêtre de mail, vous pourrez formuler une demande de réponse à Gmail.

Source : Google Source : Google Source : Google Source : Google

Dans l’exemple présenté sur scène, Sundar Pichai montre une réponse à un mail d’annulation de vol. Il s’agit de l’exemple typique de réponse un peu pénible à formuler, puisqu’elle va nécessiter à la fois un langage assez formel, mais aussi demandant peu d’originalité.

Help Me Write élabore alors une réponse tout à fait convenable. On découvre un autre réglage, qui permet de lui demander d’affiner encore un peu la réponse. Là encore, en bas de l’écran, on pourra ouvrir un menu déroulant proposant de choisir entre une réponse formelle, élaborée ou courte.

S’il n’a pas donné de date de déploiement, Sundar Pichai a précisé que Help me write sera intégré à une des mises à jour de Workspace, rassemblant tous les services dédiés au pro comme Google Docs ou Sheets. Il ajoute que le service sera amélioré avec le temps.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).