Comment tester Gemini Pro dans Google Bard sur Android

Google a lancé Gemini Pro, son dernier LLM, sur Google Bard, son propre chatbot. Problème : impossible de le tester en France. Vraiment ? Voici comment vous pouvez tester cette IA depuis votre smartphone Android.

Google a rĂ©cemment prĂ©sentĂ© Gemini, son tout dernier LLM qui entend surpasser GPT et autres. Pour le moment, il est en phase de test dans sa version Pro sur Google Bard, le chatbot de l’entreprise, son ChatGPT. NĂ©anmoins, il n’est pas disponible en France, mais seulement aux États-Unis. Heureusement, il existe une mĂ©thode pour pouvoir le tester quand mĂŞme.

Comment accéder à Google Bard avec Gemini Pro

La mĂ©thode est tout simplement d’utiliser un VPN pour se gĂ©olocaliser aux États-Unis. Des VPN qui le proposent, il y en a plein : si vous voulez une solution gratuite uniquement pour essayer le nouveau Google Bard, ProtonVPN fera totalement l’affaire.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur VPN en 2023 ?

Une fois que c’est fait :

Rendez-vous dans la section « Google » des paramètres de votre smartphone ;

Cliquez sur « Gérer votre compte Google » ;

Rendez-vous dans la section « Informations personnelles », puis dans la partie « Préférences générales pour le web » et cliquez sur « Langue » ;

Ajoutez la langue anglaise, mais dans sa version américaine.

Vous pouvez accĂ©der Ă ce paramètre directement depuis l’adresse myaccount.google.com/language. Puis, rendez-vous Ă l’adresse bard.google.com et connectez-vous avec votre compte Google si ce n’est pas encore fait. Alors, un bandeau bleu devrait s’afficher, indiquant que Bard a Ă©tĂ© mis Ă jour en anglais vers Gemini Pro. D’ailleurs, on peut y lire que Gemini Ultra, la version la plus Ă©voluĂ©e du modèle de langage, sera disponible en dĂ©but d’annĂ©e prochaine.

Un Gemini qui ne parle pas (encore) français

Comme Gemini Pro est encore en dĂ©veloppement, il ne peut pas rĂ©diger de rĂ©ponses en anglais. Lorsque Google Bard rĂ©pond en français, il n’utilise pas ce modèle, mais PaLM 2, un autre LLM. Ă€ l’essai, on constate quelques diffĂ©rences entre Gemini Pro et Google Bard de base. Il a tendance Ă toujours ajouter des images et cite Ă chaque fois ses sources, par exemple lorsqu’on lui demande de faire un rĂ©sumĂ© des actualitĂ©s.

Si on lui demande de crĂ©er un poème Ă propos des cornichons, Gemini ajoute des photos de cornichons, ce que ne fait pas la version de Bard disponible en France. Lorqu’on demande ce que Bard sait Ă propos de Frandroid, la rĂ©ponse de Gemini Pro est un peu plus longue.

De plus, certains passages sont surlignĂ©s : en cliquant dessus, Bard est capable de nous donner l’adresse Ă partir de laquelle il a tirĂ© l’information donnĂ©e. En cliquant sur certains autres passages surlignĂ©s (en orange) en revanche, il indique ne pas trouver de contenu pertinent.