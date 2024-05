Google Pixel 8a officialisé : Tensor G3, 7 ans de mises à jour, 120 Hz, il a presque tout d’un Pixel 8

Le Pixel 8a est officiel. Après une hémorragie de fuites, Google a finalement dévoilé les reliquats d’informations qui n’étaient pas encore tombées entre nos mains.

Contrairement au Pixel 7a qui avait sagement attendu la Google I/O 2023 pour paraître au grand jour, Google a avancé la présentation officielle de son Pixel 8a une semaine avant son évènement de 2024.

Avec lui, Google continue de mettre l’accent sur la photo et il aurait tort d’en faire autrement tant il est doué sur ce segment. En revanche, le Pixel 8a vient se doubler d’une autre capacité largement mise en avant : l’intelligence artificielle.

Un Pixel 8a bourré d’IA

Google s’enorgueillit en répétant que c’est le seul smartphone à moins de 500 dollars à embarquer Gemini Nano, la version allégée de son modèle de langage maison. Il est à même de tourner nativement et hors-ligne, permettant par exemple le résumé de pages Web en local, sans avoir recours au Cloud et donc avec une rapidité accrue. Google nous précise que Gemini Nano ne sera pas disponible au lancement du Pixel 8a, mais arrivera dans un prochain Feature Drop.

De multiples fonctions annexes accompagnent ce LLM. Le plus souvent, ce sont des options que l’on avait déjà sur les précédents Pixel et qui sont regroupés sous l’écosystème Google AI pour l’occasion. Voici une sélection non exhaustive des fonctions IA du Google Pixel 8a :

Filtrage d’appels : comme son nom l’indique, elle filtre les appels indésirables automatiquement.

Diriger mon appel : permet de sélectionner le parcours d’appel via un menu écrit lorsque l’on tombe sur un serveur à choix multiple.

Patienter pour moi : patiente à votre place lorsque vous êtes en attente sur un coup de fil et vous indique lorsque la communication est établie.

Clarté du son de l’interlocuteur : améliore la voix de votre correspondant en réduisant les bruits parasites en arrière-plan.

Entourer pour chercher : fonction phare de Google AI, elle permet de lancer une recherche en entourant une zone de l’écran.

Petite nouveauté accompagnant le lancement de ce Pixel 8a, les émojis audio. Ce sont des clips courts associés à des sons que l’on peut envoyer en plein appel en touchant l’option afférente. Cela dure quelques secondes. Il y a des applaudissements, des rires, des pleurs, etc., tout ce qu’il faut pour exprimer ses émotions. Un délai est imposé entre deux exécutions pour éviter les spams.

Les capteurs du Pixel 7a, l’IA en plus

L’intelligence artificielle s’invite également sur la partie photo. Comme pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, on a droit à une nouvelle icône sur l’application Photos de Google. Elle donne accès à toutes les options de retouche assistées.

Retouche magique : permet de repositionner et de redimensionner les sujets ou d’utiliser des préréglages pour faire ressortir l’arrière-plan.

Gomme magique : supprime les éléments indésirables d’une photo.

Gomme magique audio : supprime les bruits gênants dans les vidéos (vent, foule, etc.) et apporte un son net et clair.

Best Take : une fonction pour changer les visages sur une photo de groupe, en en prenant d’autres issus de la même série de photos.

Pour la partie matérielle, Google réutilise les capteurs du Pixel 7a, à savoir un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture à f/1,89 et un ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2,2) avec correction d’objectif. Comparé au Pixel 8, on perd le capteur de profondeur qui se glissait entre les deux objectifs.

Pas de téléobjectif, mais le super-zoom de Google, un zoom numérique sur le capteur principal qui monte jusqu’en x8 et qui a déjà fait ses preuves sur le Pixel 7a avec des résultats totalement exploitables.

À l’avant, c’est un capteur de 13 mégapixels qui prend place au centre de l’écran. Il a une vision ultra grand-angle, mais limitée à 95° quand l’ultra grand-angle arrière capture à 120°.

Une gueule de Pixel 8

Revenons au premier contact avec le Pixel 8a. De prime abord, il ressemble comme deux gouttes d’eau au Pixel 8. Néanmoins, le diable se niche dans les détails. Avec une diagonale de 6,1 pouces, il a des mensurations plus importantes que son grand frère, la faute à des bordures plus larges. C’est un aspect qui nous choque d’ailleurs, on a toujours un menton noirci plus large que le reste du contour.

152,1 x 72,7 x 8,9 mm pour 188 grammes. Pour la comparaison, on peut dire qu’il a le poids du Pixel 8 pour les mensurations du Pixel 7a. Cela se joue à peu dans les deux cas.

Le design a quant à lui bien évolué depuis l’an dernier. Google s’est largement inspiré de sa dernière fournée de smartphones haut de gamme. On retrouve ainsi les bords bien plus arrondis des Pixel 8, des angles clairement cassés qui lui confèrent une bouille sympathique. Notons au passage que son module photo semble bien plus fin que celui du Pixel 8.

Pour la conception, Google s’appuie sur trois matériaux : de l’aluminium poli autour, du verre en façade (Gorilla Glass 3) et du plastique au dos. Ce dernier a l’intelligence d’être matte, ce qui devrait conférer une prise en main moins glissante et surtout nous épargner les traces de doigts.

Il est certifié IP67, compatible eSIM et embarque un emplacement nanoSIM. Côté sécurité, on a un capteur biométrique sous l’écran et toujours la reconnaissance faciale, 2D uniquement et donc moins sécurisée qu’une empreinte de doigt.

Une dalle 120 Hz sur un milieu de gamme

Le Pixel 8a embarque un écran de 6,1 pouces. Toujours Oled en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels), il innove en apportant un taux de rafraîchissement à 120 Hz, là où le Pixel 7a était bloqué à 90 Hz.

Du 120 Hz dans cette gamme de prix, c’est une petite révolution. Cela lui permet d’accéder au mode Always-On qui laisse l’écran activé en permanence. Ce taux de rafraîchissement est évolutif de 60 à 120 Hz, mais pas en dessous. Il reste assez énergivore.

Google précise que l’écran du Pixel 8a offre une luminosité maximale de 2000 nits. Sur le papier, il est 40 % plus lumineux que le Pixel 7a.

Le processeur des Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Pour adresser toutes ses fonctions d’intelligence artificielle, Google installe sa puce Tensor G3 au sein du Pixel 8a. C’est cette même puce que l’on trouve sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Est-ce pour autant que l’on a les mêmes performances haut de gamme ? Et bien, il faudra attendre nos tests pour s’en assurer. On n’est jamais à l’abri d’une bride constructeur.

Ce Tensor s’accompagne de 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage à déterminer lors de l’achat. Une première pour un Pixel a, celui-ci est disponible en deux versions : 128 et 256 Go. Bien sûr, le prix évolue en conséquence.

La charge sans fil en bonus

Enfin, dernier aspect technique de ce Pixel 8a, son autonomie. La batterie installée est de 4492 mAh, c’est un poil plus que celle du Pixel 7a. Google la donne pour 24 heures de fonctionnement en usage mixte. La charge filaire en 18 Watts n’est pas ce que l’on peut considérer comme étant rapide. En revanche, nouveauté de ce Pixel 8a, il est compatible charge sans fil !

7 ans de mises à jour

C’est le couperet pour la concurrence, Google lance son Pixel 8a assorti de 7 ans de mises à jour tant logicielles que de sécurité. C’est la même durée que pour les Pixel haut de gamme. Le Pixel 8a tournera sous Android 21.

Le Pixel 7a est encore limité à trois mises à jour majeures d’Android et cinq de sécurité. Et les autres marques se contentent de la même chose. On pense ici à Samsung et son Galaxy A55, Xiaomi et son Redmi Note 13 Pro ou encore au Nothing (2a).

Prix et disponibilité du Pixel 8a

Le Pixel 8a sera lancé le 14 mai 2024. Quatre coloris seront disponibles. Mis à part les classiques noir (Noir Volcanique) et blanc (Porcelaine), on aura droit à un vert (Vert Aloe) et un bleu (Bleu Azur), ce dernier étant exclusif à la boutique Google.

Comme indiqué plus haut, pour la première fois Google va proposer deux capacités de stockage pour un Pixel Xa. Le 128 Go sera vendu 549 euros alors que le 256 Go montera à 609 euros.



Et là, on sent l’inflation puisque sur le modèle de base, le Pixel 8a est 40 euros plus cher que le Pixel 7a en son temps. Une augmentation de près de 10 % qui le coupe définitivement des smartphones à moins de 500 euros.

Avec son Tensor G3, de l’IA, sa dalle 120 Hz et ses 7 ans de mises à jour, il s’approprie une partie des atouts du Pixel 8. Nous avons hâte de les voir s’affronter pour déterminer à quel point ce Pixel 8a cannibalise le positionnement de son grand frère.



