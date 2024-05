Pixel 8a ou Pixel 8, lequel est le meilleur en photo ?

Le Pixel 8a se rapproche par bien des aspects du Pixel 8. Est-il une alternative viable ? Nous l'avons confronté en photo à son grand frère.

Longtemps les Pixel a ont été des smartphones milieu de gamme qui permettaient d’avoir un avant-goût de tout le savoir-faire de Google en matière de photographie, notamment. Depuis le Pixel 6a, ils partagent désormais tous le même SoC, le fameux Tensor de Google. La différence avec les modèles plus chers s’effectue alors sur le design, et le module photo plus restreint sur les modèles « a ».

Le Pixel 8a ne s’éloigne pas de cette stratégie et colle ainsi au train du Pixel 8. Ce dernier ayant déjà quelques mois d’existence dans les pattes, son prix a bien entendu baissé. Lancé à 799 euros, on le trouve aujourd’hui à 699 € et même 599 € chez Amazon.

De son côté, le Pixel 8a suit la flambée des prix de Google. Il prend 40 euros par rapport au Pixel 7a. Son prix de lancement : 549 €. Son tarif le plus bas ? 509 € nu chez SFR. 90 euros, voilà donc l’écart tarifaire qui sépare les Pixel 8 et Pixel 8a aujourd’hui.

Le volet photo étant la partie sur laquelle les deux modèles partagent le plus de différences techniques, voici notre comparaison des Pixel 8 et Pixel 8a en images.

Quelles différences de capteurs ?

Le Pixel 8 dispose de deux capteurs photo arrière et d’un capteur avant. Il se différencie du Pixel 8 Pro par l’absence de téléobjectif.

Un capteur grand-angle de 50 Mpx de type 1,31 pouce avec objectif grand-angle (82°, f/1.68) et une largeur de pixel de 1,2 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx avec un objectif ultra-grand-angle (125,8°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,25 µm ;

Un capteur selfie de 10,5 Mpx avec objectif ultra-grand-angle (95°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,22 µm.

Pas de zoom optique sur le Pixel 8, c’est un aspect qu’il partage avec le Pixel 8a qui se contente également d’un zoom numérique. Ce dernier possède également deux capteurs arrière et un à l’avant. Petite différence, Google a supprimé du Pixel 8a le capteur de profondeur qui sépare les deux lentilles sur le Pixel 8.

Un capteur grand-angle de 64 Mpx de type 1,73 pouce avec objectif grand-angle (80°, f/1.89) et une largeur de pixel de 0,8 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 13 Mpx avec un objectif ultra-grand-angle (120°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,12 µm ;

Un capteur selfie de 13 Mpx avec objectif ultra-grand-angle (96,5°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,12 µm.

Pour le Pixel 8a, c’est une configuration qui rappelle celle du Pixel 7a. Et c’est loin d’être faux puisque Google a repris exactement les mêmes capteurs que ceux de son ancien milieu de gamme. Néanmoins, les différences seront là puisque tout le savoir-faire de Google repose sur le post-traitement. Ce dernier passe par le SoC et celui du Pixel 8a est bien plus puissant que le Tensor G2 du Pixel 7a.

Capteur principal

Si l’on compare les photos prises avec les capteurs principaux des Pixel 8 et Pixel 8a, la première différence qui saute aux yeux, c’est la gestion de la colorimétrie. Le Pixel 8a offre un rendu plus saturé et un poil plus chaud. On y perd en naturel, mais sans gravité et l’on gagne surtout des clichés beaucoup plus flatteurs, plus proches de ce que produit Samsung et notamment sur son Galaxy A55 qui matche dans la même catégorie que le Pixel 8a.

Pixel 8a Pixel 8

Sur des détails proches, on a le même résultat sur les deux Pixel. Pour preuve, les fines toiles d’araignées accrochées au grillage sur ces photos. Et pendant qu’on y est, on peut aussi évacuer les résultats en contre-jour représentés sur ces mêmes clichés. Ils sont tous les deux aussi bons, si l’on excepte l’artefact circulaire qui vient se glisser sur chacun des rendus.

Pixel 8a Pixel 8

Mais c’est sur les détails lointains que le Pixel 8 prend largement le dessus sur son petit frère. Ses photos en sont gorgées, comme ces arbres dont les feuilles se détachent nettement alors qu’elles sont plus lissées par le Pixel 8a. Idem pour la façade de l’immeuble. Là, les aspérités de la pierre sont bien retranscrites par le Pixel 8 qui souligne toutes ses imperfections. Même constat pour la fontaine dont le jet est clairement plus flou sur le Pixel 8a.

Pixel 8a Pixel 8

Bien entendu, ces réflexions se basent sur des clichés en taille réelle. Sur un smartphone, c’est moins flagrant sauf dans le cas de l’immeuble du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Pixel 8a Pixel 8

Et de nuit ? Et bien, aucun des deux smartphones de Google ne parvient à maîtriser le halo lumineux d’un lampadaire. La diffraction est bien présente. On retient une image plus lumineuse avec le mode nuit du Pixel 8 et surtout une meilleure gestion des détails, comme sur l’affiche de cet abribus. Le Pixel 8a a tendance à trop en faire et pousse un peu trop son exposition sur cette partie, faussant le contraste et perdant en précision.

Pixel 8a Pixel 8

Enfin, l’autre écueil que le Pixel 8a ne parvient pas à éviter, c’est la gestion colorimétrique d’une scène éclairée par des lampadaires de teintes différentes. Ampoule jaune et ampoule blanche sur une même photo, c’est compliqué pour lui et il se perd dans son point blanc. Le Pixel 8 ne s’y laisse pas prendre.

Pixel 8a Pixel 8

Mode Portrait

En mode portrait, l’affrontement est de courte durée. Clairement, le Pixel 8 est bien meilleur. Le détourage est parfait. Le pelage de ce magnifique chien ne souffre aucune approximation sur son pourtour alors que le Pixel 8a évacue ça en une bouillie de pixels, ne parvenant pas à faire un choix entre le pelage et l’herbe en arrière-plan.

Pixel 8a Pixel 8

Côté bokeh, il y a du bon et du moins bon chez les deux. La gueule ouverte du chien n’est pas traitée par le Pixel 8a et c’est une grosse faute. Le Pixel 8 se fait quant à lui avoir par la petite zone d’herbe qui se niche entre l’oreille et la nuque du chien.

Zoom

Comme dit en préambule, point de zoom optique sur les Pixel 8 et Pixel 8a. Mais la magie de Google peut opérer en numérique grâce à ses algorithmes.

Pixel 8a Pixel 8

Pixel 8a Pixel 8

Que ce soit en x2 ou en x8, la différence colorimétrique observée en x1 est bien moins marquée. Tout se joue sur les détails et là le Pixel 8 a une longueur d’avance.

Que ce soit le ruissellement de l’eau de la fontaine ou les anfractuosités de la pierre de l’immeuble, c’est le jour et la nuit entre les deux appareils. Le Pixel 8a est plus brouillon et lisse carrément la statue en x8, gommant toutes ses subtilités de façonnage.

Pixel 8a Pixel 8

Pixel 8a Pixel 8

Pixel 8a Pixel 8

De nuit, même constat avec – en plus – une teinte un peu trop chaude sur le Pixel 8a. Ça, c’est en x2.

Pixel 8a Pixel 8

En x8, les clichés ne sont pas exploitables, trop bruités.

Pixel 8a Pixel 8

Capteur ultra grand-angle

Voilà le terrain où les Pixel 8 et Pixel 8a semblent jouer à armes égales. Leurs capteurs ultra grand-angle reproduisent peu ou prou les mêmes clichés.

Le Pixel 8a se démarque sur la photo de la fontaine parce qu’il semble avoir mieux géré la luminosité ambiante, le Pixel 8 apposant comme un voile blanc. Mais en règle générale, le Pixel a un contraste un poil plus affirmé.

Pixel 8a Pixel 8

Et côté détails, on n’observe pas de différence flagrante entre les deux smartphones. Avec une faible résolution, difficile d’atteindre la reproduction parfaite d’une scène. Autre considération commune, Google fait un très bon travail sur les bords des clichés qui n’affichent qu’une déformation limitée.

Pixel 8a Pixel 8

De nuit, on a rapidement des aplats de couleurs à la place des textures, comme le montre la bande de pelouse aux abords de cette pièce d’eau.

Pixel 8a Pixel 8

Mode Macro

Là, il n’y a pas de concurrence possible, tout simplement parce que le Pixel 8a n’a pas de mode macrophotographique. Associé au capteur ultra grand-angle du Pixel 8, il y produit des photos respectables en x1 et en x2. Il peut monter jusqu’en x5, mais avec un résultat dégradé, trop bruité.

Google Pixel 8 // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8 // Source : ElR – Frandroid

Capteur selfie

Pour les selfies, c’est le Pixel 8a qui remporte la manche ! Son capteur est d’une meilleure résolution et rend un résultat plus exact que celui du Pixel 8. Les pores de la peau se détachent avec justesse et la barbe est ici bien mieux traitée, moins lissée, laissant paraître sa profondeur.

Pixel 8a Pixel 8

Bon, quand on passe en mode portrait, on est toujours mieux avec le Pixel 8a pour le réalisme, mais son détourage n’est pas mieux que celui de son capteur arrière. Les bords sont mélangés avec l’arrière-plan, chose que s’abstient de produire le Pixel 8.

Pixel 8a Pixel 8

De nuit, le mode portrait ressemble à un mauvais montage Photoshop dans les deux cas avec un arrière-plan à la colorimétrie douteuse.

Pixel 8a Pixel 8

En mode nuit classique, le Pixel 8a est bien plus sombre, mais n’écrase pas les textures, comme celle de la casquette, floutée par le Pixel 8.

Pixel 8a Pixel 8

Pixel 8 ou Pixel 8a, lequel acheter ?

Pour 90 euros de plus, faut-il préférer le Google Pixel 8 au Pixel 8a ? Et bien si l’on s’en tient à la partie photo, oui. Le Pixel 8a ne prend le dessus sur son aîné que sur la partie selfie et offre en général une colorimétrie plus chatoyante.

En parallèle, le Pixel 8 offre bien plus de détails sur l’ensemble de ses clichés. Même son zoom numérique est impressionnant de x2 à x8. Ajoutons que son rendu global est plus naturel que celui du Pixel 8a.

En considérant tous les aspects des deux smartphones, le Pixel 8a a tout de même de sérieux arguments avec sa charge sans fil, son écran 120 Hz, son processeur strictement identique à celui du Pixel 8 et ses sept ans de mises à jour qui débutent maintenant, contre l’an dernier pour le Pixel 8. Bien sûr, il faudra attendre notre test complet groupant les volets autonomie et écran pour nous forger un avis définitif, mais ce Pixel 8a est assez bien parti, malgré un prix un poil élevé.



Galeries photo

Les photos prises avec le Google Pixel 8a

Les photos prises avec le Google Pixel 8

