Gemini Nano, écran externe et plus encore : voici les dernières nouveautés Google Pixel

Vous avez un téléphone, une montre ou une tablette Pixel ? Alors vous allez être content d'apprendre que Google vient de sortir une nouvelle mise à jour pour ses appareils, baptisée « Juin Feature Drop ». Au programme : de nouvelles fonctionnalités pour vos photos, vos appels, votre sécurité et plus encore.

Tout d’abord, Gemini Nano, le modèle d’IA le plus efficace de Google pour les tâches sur l’appareil, est maintenant disponible pour les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 8a en tant qu’option pour les développeurs.

Pour rappel, Gemini Nano est la version la plus petite et la plus efficace de la grande famille de modèles linguistiques de Google. Il est spécialement conçu pour fonctionner sur le matériel de l’appareil, ce qui le rend idéal pour les tâches nécessitant une réponse rapide (telles que la synthèse de texte).

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette fonctionnalité permet d’améliorer les performances de l’appareil et de réduire la consommation d’énergie. Mais ce n’est pas tout ! Gemini Nano est également utilisé pour améliorer les transcriptions de conversations dans l’application Recorder (enregistrements audio). En effet, il peut maintenant détecter et inclure les noms des locuteurs pour améliorer les transcriptions de conversations. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les étudiants, les journalistes ou bien d’autres métiers qui ont besoin de prendre des notes pendant des conférences ou des réunions.

Les Pixel 8a, Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent maintenant afficher du contenu sur un écran plus grand, comme un moniteur d’ordinateur, en se connectant via USB-C. Cette fonctionnalité est idéale pour les personnes qui ont besoin de travailler sur des documents sur un écran plus grand, pour afficher une vidéo ou une présentation. Avec un écran plus grand, vous pouvez profiter de vos contenus préférés dans les meilleures conditions.

La fonctionnalité Find My Device a été améliorée pour permettre de localiser votre téléphone même lorsqu’il est éteint ou que la batterie est vide, tout en gardant vos données de localisation cryptées et privées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile en cas de perte ou de vol de votre appareil. Mais ce n’est pas tout ! Cette fonctionnalité est également idéale pour les personnes qui ont tendance à oublier où ils ont posé leur téléphone. Avec Find My Device, vous pouvez facilement retrouver votre appareil en quelques secondes.

Les Pixel peuvent maintenant identifier automatiquement le meilleur moment pour une photo en HDR+ avec une seule pression sur l’obturateur, pour que vous puissiez facilement prendre une photo où votre visage est net avec un beau sourire. Et vous pouvez choisir manuellement l’objectif que vous voulez utiliser lorsque vous prenez des photos, pour vous donner plus de contrôle sur la capture de la photo parfaite.

Autre nouveauté bienvenue : vous pouvez maintenant faire une recherche inversée de numéro de téléphone directement à partir de votre journal d’appels.

D’autres nouveautés pour les Pixel Watch et la Pixel Tablet

Pour les Pixel Watch :

La détection de collision de voiture a été ajoutée comme une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour la Pixel Watch 2, pour vous donner plus de moyens de rester en sécurité et d’obtenir de l’aide lorsque vous en avez le plus besoin, même lorsque vous n’avez pas votre téléphone Pixel.

Vous pouvez maintenant lier votre compte PayPal à Google Wallet sur votre montre pour plus de facilité la prochaine fois que vous allez payer quelque chose en magasin.

Pour la Pixel Tablet :

Votre Pixel Tablet aura maintenant des notifications de sonnette plus riches lorsqu’elle est en mode hub, pour vous donner un aperçu de qui se trouve à votre porte d’entrée. Vous pouvez leur parler avec une conversation à double sens, ou leur envoyer une réponse rapide.

Le nouveau widget « Google Home Favorites » vous donne un accès encore plus rapide à vos appareils connectés compatibles. Vous obtiendrez des contrôles domotiques rapides et personnalisables sur l’écran d’accueil de votre téléphone et de votre tablette, pour que vous puissiez accéder à votre thermostat ou allumer vos lumières avec un simple toucher.