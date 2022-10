iPhone SE : vers un design beaucoup plus moderne pour la quatrième génération

L'iPhone SE de quatrième génération pourrait intégrer une encoche et s'inspirer du design de l'iPhone XR avec sa diagonale de 6,1 pouces.

L’iPhone SE de quatrième génération commence à se montrer. Le successeur de l‘iPhone SE 2022 pourrait se diriger vers un format avec encoche, selon Ross Young, analyste spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement et les écrans, interrogé par Mac Rumors. Plus précisément, le téléphone opterait pour un écran LCD de 6,1 pouces.

L’illustration choisie par MacRumors laisse clairement présager d’un design façon iPhone XR avec des bords pas encore tout à fait plats. Le choix d’intégrer un format encoche prendrait tout son sens si les iPhone 15 viennent bien à intégrer Dynamic Island, la pilule en haut de l’écran dès la fin 2023. À ce moment-là, le format encoche deviendrait « ancien » et aurait toute sa place sur un nouveau modèle SE.

Vers une sortie en 2024

MacRumors rappelle assez justement qu’en octobre 2021, Ross Young avançait que l’iPhone SE quatrième génération pourrait sortir en 2024 avec un format pilule. Il a depuis révisé son jugement. Il n’est pas impossible qu’Apple ait étudié la question avant de se rabattre sur un modèle puisant dans un ancien châssis.

La présence d’une encoche pourrait en outre être synonyme de la fin de Face ID sur la gamme SE avec l’intégration possible d’un capteur TrueDepth, ouvrant la voie à Face ID. Mais il pourrait en être autrement aussi. My Drivers écrivait en 2021 qu’Apple songerait à intégrer un Touch ID sur le côté, via le bouton d’alimentation.

