L’un des leaders des home trainers rattrapé par la justice et forcé de vendre un produit concurrent

L’affaire judiciaire entre Wahoo et Zwift - au sujet de certains brevets technologiques - a tourné en la faveur du premier. Un nouveau home trainer notamment disponible sur le site de Zwift fait ainsi son apparition, sous le nom de… Wahoo Kickr Core Zwift One. Tous les autres produits de Wahoo sont par ailleurs vendus sur le site de Zwift.

Zwift vs Wahoo, c’était la lutte au sommet dans le monde du vélo d’entraînement, ou home trainer. Des outils nécessaires pour les cyclistes professionnels, et utiles pour un amateur sur vélo électrique (ou musculaire) souhaitant garder la forme en dehors des sorties du week-end. Ces deux entreprises étaient entrées dans une lutte judiciaire autour de conflits sur des brevets technologiques. D’un côté, Wahoo est l’une des références sur la partie matérielle, quand Zwift est connue pour sa fameuse application spécialisée dans la simulation de course virtuelle pour se divertir lors des sessions.

Sauf que Zwift a voulu affronter Wahoo en s’invitant sur le terrain du matériel avec le Zwift One Hub fin 2022, un home trainer trop proche du sien au goût de Wahoo, qui l’a attaqué en justice. Mais après des mois de combat et un accord à l’amiable, la victoire est revenue à Wahoo, comme le relate 01 Net.

Le résultat est encore plus intéressant, car Wahoo propose des abonnements Zwift sur ses vélos d’entraînement. Mieux encore, sa nouvelle offre entrée de gamme intègre désormais les technologies de son rival.

Un home trainer Wahoo Zwift mariant les deux univers

Voici donc le Wahoo Kickr Core Zwift One, un produit d’accès tout récemment lancé suite à une collaboration entre les deux entreprises. L’apparition du mot « Wahoo » en tout premier reflète bien l’idée que la société est sortie du vainqueur du bras de fer avec Zwift. Au passage, une mention « Achetez votre Wahoo KICKR CORE Zwift One aujourd’hui au prix de 599,99 € » apparaît même en en-tête de la page.

Pire, Zwift est visiblement contraint de vendre les produits de son concurrent sur son site, comme on peut le voir sur cette page, où de nombreux home trainers connectés de la marque Wahoo sont désormais en vente.

Le plateau Zwift Cog simulant les vitesses // Source : Wahoo La manette associée // Source : Wahoo 1 an d’application Zwift offert // Source : Zwift

C’est donc un home trainer que l’on combine avec son vélo de route, au contraire des vélos d’entraînement complets (que vend Wahoo à plus de 3 000 euros). Cet engin comporte donc le Zwift Cog, le plateau remplaçant votre cassette, tandis que l’on peut toujours utiliser le home trainer avec sa cassette. Le Cog est associé au Zwift Click, la manette simulant les vitesses avec boutons +/- liée en Bluetooth. Le tout avec la base du Wahoo Kickr Core.

Pour le reste, c’est un vélo d’entraînement classique, compatible avec une cassette de 8 à 12 vitesses, simulant des pentes entre -10 % et +16 %, avec 1 800 W de puissance maxi.

Surtout, le prix de ce Wahoo Kickr Core Zwift One à 599 euros est plus abordable que les Kickr/Kickr Move à plus de 1 000 euros. En complément, un abonnement Zwift d’un an est offert (l’application est payante), soit une valeur de 149 euros.