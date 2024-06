Zwift Ride : vous n’avez plus besoin de salir votre salon pour profiter de votre home trainer

La plateforme Zwift a dévoilé un nouveau vélo fixe qui, associé à une home trainer, vous permettra de pédaler à domicile même sans vélo traditionnel.

Pour s’entraîner à vélo à domicile, il n’y a pas cinquante solutions. S’il est possible d’acheter un vélo d’appartement complet, de nombreux cyclistes préfèrent passer par un home-trainer dédié. Il faut dire que ce système a l’avantage de permettre d’utiliser son propre vélo et de proposer des fonctions connectées pour enregistrer ses entraînements et simuler les ascensions.

Dans ce domaine des home-trainers connectés, Zwift est un acteur incontournable. Il faut dire que ce service de vélo virtuel, à mi-chemin entre le jeu vidéo et la plateforme d’entraînement, propose des fonctionnalités riches pour permettre aux cyclistes de s’entraîner, même lorsqu’ils n’ont pas envie de sortir, notamment en plein hiver.

Depuis quelque temps, Zwift s’est d’ailleurs étendu au-delà de son seul logiciel en proposant différents composants pour permettre aux sportifs d’étendre les fonctionnalités liées à son jeu vidéo. Après le Zwift Cog — une vitesse avec dérailleur virtuel à fixer à la roue arrière — ou les Zwift Play — des manettes à fixer au cintre de son guidon pour contrôler les menus ou les virages en pédalant — la plateforme annonce, ce jeudi, son premier vélo d’intérieur, le Zwift Ride.

Un vélo fixe en remplacement d’un vélo extérieur

Concrètement, le Zwift Ride vient en fait remplacer un vélo traditionnel. L’idée est de permettre aux utilisateurs qui n’ont pas de vélo de course de pouvoir tout de même s’entraîner à domicile avec un home-trainer à transmission directe. Ici, pas de roue avant — ni arrière, évidemment, — mais un simple pied qui vient se poser à même le sol. Pour le reste, outre cette excentricité, le Zwift Ride reprend l’aspect d’un vélo de route traditionnel, avec une position plutôt dynamique.

Zwift Ride // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Zwift Ride // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Zwift Ride // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Le Zwift Ride propose par ailleurs un système de réglage plutôt bien pensé, aussi bien pour la hauteur du guidon ou de la selle que de l’espacement entre les deux. Trois réglettes sont ainsi proposées pour vous aider à trouver la position qui sied le mieux à votre taille, avec une taille conseillée entre 152 et 198 cm pour le cycliste. Sur le cadre, proposé uniquement en blanc et marqué du logo Zwift, on va par ailleurs retrouver deux porte-bidons.

Par ailleurs, le Zwift Ride intègre nativement les contrôleurs Zwift Play, ou du moins des contrôles similaires à ceux du Zwift Play. C’est là la seule fonction connectée du Zwift Ride qui, pour le reste, nécessitera que vous utilisiez votre propre smartphone, tablette ou téléviseur pour visualiser votre évolution dans le jeu, et passera par un home-trainer externe pour mesurer la puissance, modifier la résistance en fonction de la pente ou gérer les vitesses.

Un vélo fourni avec un home-trainer Wahoo

De ce côté-là, Zwift s’est d’ailleurs associé à Wahoo, constructeur bien connu de home-trainers avec lequel il a lancé le Wahoo Kickr Core Zwift One en février dernier. L’intérêt de ce home-trainer en l’occurrence, est qu’il est pleinement compatible avec la vitesse Zwift Cog, permettant alors un entraînement en silence, avec un déraillement virtuel. Si le Zwift Play sera, dans un premier temps, nécessairement livré avec un Wahoo Kickr Core Zwift One, le vélo fixe pourra cependant être acheté seul dans un second temps. Zwift indique également qu’il sera possible de l’utiliser, à terme, avec d’autres home-trainers compatibles eux aussi avec son système Zwift Cog.

Bien évidemment, outre les personnes qui n’ont pas de véritable vélo à utiliser avec leur home-trainer, le Zwift Ride s’adresse à celles et ceux qui veulent éviter de passer plusieurs minutes à démonter ou remonter leur roue ou leur home-trainer à chaque fois qu’ils souhaitent changer d’utilisation — intérieur ou extérieur. Le Zwift Ride permet aussi d’avoir un « vélo » qui ne se salit pas à l’extérieur et ne viendra pas ajouter de la terre, de la boue ou des poussières dès que vous le déplacez dans votre salon pour vous entraîner sur Zwift.

Prix et disponibilité du Zwift Ride

Le Zwift Ride est disponible en précommande dès aujourd’hui avec des premières livraisons prévues le 26 juin. Il est proposé à la vente au prix de 1299,99 euros en kit avec le home trainer Wahoo Kickr Core Zwift One, sachant qu’un repose tablette est également disponible en option à 44,99 euros.