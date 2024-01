À quel point le vélo a explosé dans le monde entier ? Les chiffres édifiants de cette étude Strava

L’application Strava a mené une enquête mondiale auprès de 6 990 utilisateurs actifs issus de sa communauté de 120 millions de personnes, afin de dégager les principales tendances sportives de l’année 2023. Sans surprise, le gravel a explosé. Globalement, le vélo et le vélo électrique ont connu des hausses significatives.

En attendant que les chiffres français 2023 relatifs à la pratique du vélo ne tombent – ils sont généralement attendus en mars -, l’application sportive Strava a publié son rapport Strava Year in Sport Trend Report. De quoi nous donner un aperçu des grandes tendances de l’an passé, au travers d’une enquête menée auprès de 6 990 utilisateurs actifs. Une partie de l’échantillon provient de personnes non inscrites sur Strava.

Avant de rentrer dans les détails, sachez que cette étude se concentre principalement sur les activités sportives – et pas forcément sur les déplacements du quotidien, à une donnée près. Le fait est qu’un constat flagrant en ressort : le vélo connaît un véritable boom en enregistrant des hausses significatives.

Le gravel en forte hausse

À l’échelle mondiale par exemple, l’activité dite gravel – le gravel est un vélo polyvalent aussi bien à l’aise sur la route que sur de petits chemins – a bondi de 55 %. En France, le bilan est encore plus positif : + 71 % par rapport à 2022. Rien d’étonnant finalement, puisque ce segment en plein essor a conquis les foules cette année, comme l’a expliqué Les Échos cet été.

Les activités sportives les plus téléchargées sur Strava mettent là encore en lumière le succès du cycle. Le vélo, dont les vélos électriques, est confortablement installé sur la deuxième place du podium, aussi bien en France que dans le monde. Le gravel et le VTT se classent tous les deux à la 5e position.

Fait intéressant : en France, le « vélo virtuel » se hisse à la 10e place. Il sera intéressant d’observer cette donnée l’année prochaine, puisque l’offre des home-trainers commence doucement mais sûrement à s’étoffer et à séduire. On pense évidemment au dernier Zwift Hub One sorti en octobre 2023, ainsi qu’au Tacx Neo 3M de Garmin.

En complément, la part des cyclistes ayant parcouru plus de 100 km d’une traite a augmenté de 5 %. On pense ici aux adeptes du gravel, du vélo de route et du cyclotourisme ou bikepacking. C’est d’ailleurs quelque chose que nous avons expérimenté lors de notre Paris – Dieppe en gravel électrique effectué sur deux jours. De leur côté, les balades en VAE ont augmenté de 23 %.

Les marques vélos les plus plébiscitées

Les trois marques vélos les plus représentées ne sont pas étonnantes eu égard aux données présentées par Strava : Trek, Specialized et Giant, mondialement réputées dans les trois catégories de cycle précitées. Au passage, le Garmin Edge 530 reste le compteur GPS le plus utilisé par la communauté, malgré sa sortie en 2019 tout de même.

La seule donnée « urbaine » se concentre sur les générations d’âge : 17 % des cyclistes dits commuters – ceux qui se déplacent en ville pour rejoindre leur travail par exemple – appartiennent à la génération Z (13 – 26 ans selon Strava), soit une augmentation de 8 % en cinq ans. Chez les Millenials (27 – 41 ans), ce chiffre grimpe à 47 % et tend à stagner depuis 2019.

