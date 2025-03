La RTX 3060 n’est plus la carte graphique la plus populaire chez les joueurs Steam

L’enquête matérielle de Steam vient de révéler un changement important dans le paysage des cartes graphiques utilisées par les joueurs. La GeForce RTX 4060 de NVIDIA a détrôné la RTX 3060, longtemps en tête du classement.

Selon les dernières statistiques, la RTX 4060 équipe désormais 8,57 % des systèmes sur Steam, contre 6,87 % pour la RTX 3060, dont la production a déjà été arrêtée. Cette progression fulgurante de 3,97 % en un mois montre put-être l’attrait croissant des joueurs pour cette nouvelle génération de cartes graphiques. La RTX 4060 Ti suit de près avec 6,56 % de part de marché, confirmant par la même occasion la domination de Nvidia sur le segment milieu de gamme.

Ce changement de leadership s’accompagne d’une évolution des résolutions d’affichage. Le Full HD perd du terrain (-3,69 %) au profit du 1440p, qui gagne 9,92 %. Bien que l’écart reste important (52,34 % contre 29,98 %), cette tendance pourrait bien être un bon indice de l’adoption progressive de définitions plus élevées, portée par des cartes graphiques plus performantes.

Un marché dominé par Nvidia, AMD à la traîne

La suprématie de Nvidia sur le marché des cartes graphiques pour joueurs est écrasante. Les neuf premières positions du classement sont occupées par des modèles RTX, la seule exception étant la GTX 1650 en dixième place. Les séries XX60 et XX70 restent les plus populaires, ce qui n’est finalement pas vraiment une surprise compte tenu de leur bon rapport qualité-prix.

AMD peine à se faire une place dans ce classement. Malgré le succès du Steam Deck, les solutions graphiques d’AMD n’apparaissent pas dans le top 10. La carte discrète la plus populaire de la marque est la Radeon RX 6600, mais reste loin derrière les modèles Nvidia. Cette situation soulève des questions sur la stratégie d’AMD, notamment concernant la multiplicité des versions de ses cartes, qui pourrait diluer leur présence dans les statistiques.

L’enquête révèle également une augmentation de la mémoire embarquée sur les cartes graphiques, avec une progression des modèles 8 Go et 12 Go. Cette évolution va de pair avec l’augmentation du stockage, les configurations dépassant 1 To devenant majoritaires (66,91 %, soit une hausse de 12,48 %).

